Ông ve chai và bà công nhân được chia đôi giải độc đắc

Sáng 28-1, sau ba ngày xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên chia đôi tờ vé số độc đắc cho nguyên đơn là ông Lê Văn Dữ và bị đơn là vợ chồng bà Hứa Thị Phỉ, mỗi bên một nửa số tiền thưởng độc đắc.



Ngủ tiếp ngay sau khi biết mình trúng số?

HĐXX phúc thẩm nhận định: Các chứng cứ và lời khai cả hai bên đều thống nhất với nhau tờ vé số trúng độc đắc và đang tranh chấp là do ông Dữ mua của ông Phan Văn Tến. Ông Dữ mua chịu (thiếu) vào ngày 12-8-2017 và trả tiền 10.000 đồng cho ông Tến vào ngày hôm sau, 13-8-2017.

Tuy nhiên, phía nguyên đơn là ông Dữ cho rằng mình mua xong, bỏ túi quần, hôm sau lấy nó từ túi quần ra nhờ ông bán vé số dò giùm do mình say rượu quá, không hề cho chồng bà Phỉ. Sau khi biết trúng, lợi dụng lúc ông Dữ say quá, bà Phỉ đã lấy tờ vé số này từ ông bán vé số là ông Tến.

Trong khi đó, bà Phỉ khẳng định sau khi mua, ông Dữ đã cho tặng chồng bà. Tờ vé số khi lấy ra dò là đích thân bà lấy ra từ cái cóng của mình rồi đưa chồng bà, sau đó chồng bà đưa ông Tến dò giúp và trúng giải đặc biệt.

Ông bán vé số Phan Văn Tến khai tại tòa rằng tờ vé số là của ông Dữ mua. Lúc nhờ dò giúp, ông Dữ lấy ra từ túi quần ông Dữ. Sau khi nghe trúng thì bà Phỉ đến giật trên tay ông Tến, do sợ rách nên ông buông ra cho bà Phỉ lấy. Lúc này, ông Dữ nghe mình trúng số nói “vậy được rồi”, xong ngủ tiếp. Ông Dữ cũng khai trước tòa và trước Công an TP Cà Mau tình tiết biết mình trúng số nhưng say quá nên ngủ tiếp, từ đó mới bị bà Phỉ lấy tờ vé số đi lãnh về báo lại chỉ trúng an ủi.



Ông Dữ (giữa) và hai nhân chứng vụ kiện tranh chấp vé số độc đắc. Ảnh: TRẦN VŨ

Tòa nhận định đã cho nhưng xử chia đôi

Tuy nhiên, HĐXX bác lời khai của ông Dữ và ông Tến. HĐXX nhận định: Ông Tến khai nắm chặt tờ vé số trong tay khi dò biết được nó trúng độc đắc, như vậy thì nói bà Phỉ giật lấy được tờ vé số trên tay mình là điều vô lý. Ông Dữ khai sau khi hay tin trúng số vẫn ngủ tiếp cũng không thể chấp nhận được.

Tòa cũng đưa ra hai lời khai của ông Tến khi khai trước Công an TP Cà Mau ngày 15-8-2017. Khi đó, ông Tến có một lời khai là tờ vé số lấy ra từ cái cóng nhà ông Hậu, bà Phỉ trước khi ông dò phát hiện trúng. Và một lời khai khác cũng trong ngày này rằng khi nghe nói trúng số độc đắc thì ông có nghe ông Dữ bảo chia ba. Từ hai lời khai này, tòa nhận định nó phù hợp với lời khai của bà Phỉ, rằng nghe chồng kể ông Dữ mua tờ vé số và tặng cho chồng vào ngày 12-8-2017 và bà đã lấy nó ra từ cái cóng để trên bàn máy may nhà mình đưa cho chồng. Sau đó, chồng bà đưa cho ông Tến dò giúp.

Tòa cũng dẫn ra nhiều lời khai khác mà các đương sự và nhân chứng đã khai với Công an TP Cà Mau cũng như tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm. Do ông Tến có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau, ông Dữ thì có nhiều lời khai chưa hợp lý và không trả lời được nhiều câu hỏi của HĐXX.

Tòa khẳng định vé số là do ông Dữ mua nhưng đã tặng cho chồng bà Phỉ. Do ông Dữ có công mua và trả tiền nên tòa quyết định tuyên xử chia đôi giải thưởng tờ vé số cho hai bên nguyên đơn và bị đơn.

Bên đồng tình, bên bức xúc

Sau khi nghe tòa tuyên án, phía bà Phỉ trả lời các phóng viên là đồng thuận với kết quả tuyên án của tòa.

Trong khi đó, phía ông Dữ bức xúc bảo sẽ gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên tờ vé số là của mình toàn bộ.

Sau phiên tòa, phía ông Dữ và gia đình trả lời phỏng vấn và cho phóng viên chụp ảnh đăng báo thoải mái.

Trong khi đó, phía bà Phỉ dù tỏ ra thỏa mãn nhưng khi trả lời phóng viên lại không cho chụp ảnh đăng báo. Và phải gần 30 phút sau tuyên án, khi phía nguyên đơn đã về hết từ lâu, bà Phỉ và thân nhân gần chục người mới rời khỏi tòa.