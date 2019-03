Phạt 15 người gây rối, tấn công cảnh sát hơn 38 năm tù

Cụ thể, HĐXX đã tuyên án các bị cáo: Hồ Thái Hà ba năm sáu tháng tù, Huỳnh Văn Sù, Trần Hổ, Nguyễn Thanh Phương, Đặng Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Liên và Phạm Thanh Mẫu mỗi bị cáo ba năm tù.

Các bị cáo: Nguyễn Thanh Đông; Kinh Tấn Hoạch; Nguyễn Trường Vĩnh Phúc; Nguyễn Duy Sang mỗi bị cáo bị phạt hai năm sáu tháng tù. Bị cáo Lê Thị Ngọc Anh; Phạm Thị Minh Thu bị phạt hai năm tù.

Tất cả các bị cáo đều ngụ tại Tuy Phong, Bình Thuận riêng bị cáo Nguyễn Thị Liên ngụ Trảng Bom, Đồng Nai.



HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng công an, cảnh sát cơ động, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người can thiệp bảo vệ trật tự an toàn công cộng.

Ngoài ra các bị cáo còn làm hư hỏng hai ô tô và hai mô tô đặc chủng của lực lượng cảnh sát.











Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Nhưng PLO đã thông tin, theo cáo trạng, trong các ngày 10 và 11-6-2018, tại Bình Thuận đã xảy ra các vụ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng phản đối Dự luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt.

Tại thị trấn Phan Rí Cửa, nhiều người đã tụ tập ở khu vực cầu Nam và cầu Sông Lũy gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội địa phương. Trong số các bị cáo có bà Nguyễn Thị Liên, ngụ Đồng Nai là hướng dẫn viên du lịch.

Thời điểm trên bà Liên đang dẫn đoàn khách du lịch trên hai ô tô 45 chỗ từ Khánh Hòa về lại TPHCM. Khi đến cầu Sông Lũy, khu vực này bị ách tắc giao thông. Bà Liên đã xuống xe tham gia sau đó còn leo lên xe tải dùng loa và micro đem theo nói nhiều lời lẽ kích động khiến người dân tụ tập nhiều hơn.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong vụ án này còn có một số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người thi hành công vụ, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phong đã có quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.