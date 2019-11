Ra tòa đòi bị cáo ký giấy… bán nhà

Ngày 22-11, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Nguyễn Nam Bình (44 tuổi) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt bổ sung 25 triệu đồng.

Vụ án có một người liên quan do bị cáo khai số tiền bị thu giữ khi bị bắt là tiền giao dịch mua bán nhà. Theo người liên quan, bị cáo và một người anh bán cho người này căn nhà nhưng mới chỉ có người anh ký tên còn bị cáo chưa ký tên.

Tại tòa, người này đề nghị tòa yêu cầu bị cáo ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng nhà để hoàn tất việc mua bán. Tuy nhiên, sau đó, tòa nhận định việc này là một giao dịch dân sự khác không liên quan đến vụ án bị cáo đang bị xét xử nên không thể xem xét.



Bị cáo Bình tại tòa ngày 22-11. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, trưa 27-6, Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) tuần tra trên địa bàn phường An Hòa. Tổ tuần tra phát hiện Bình điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, công an thu giữ bốn gói nilon không màu hàn kín, bên trong chứa các hạt tinh thể không màu.



Chiều cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp nhà trọ của Bình thu giữ năm gói ni lông chứa các hạt tinh thể không màu cùng nhiều vật dụng khác liên quan và 45 triệu đồng tiền mặt.

Theo giám định, chín gói ni lông trên đều chứa ma túy, tổng trọng lượng hơn 41g, loại Methaphetamine. Quá trình điều tra, Bình khai mua số ma túy này của một thanh niên tên Long (không rõ lai lịch) ở TP.HCM với giá 25 triệu đồng để sử dụng và bán lại cho con nghiện.

Bình bắt đầu bán ma túy từ khoảng tháng 5 đến ngày bị bắt. Hồ sơ thể hiện Bình bán ma túy cho ít nhất ba người.

Trước đó, Bình từng có hai tiền án vào các năm 2001 và 2007 về các tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.