Quyền và nghĩa vụ của đương sự sẽ thay đổi Nguyên đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu vợ chồng bà Điệp cùng ông Đạt “liên đới” trách nhiệm chia giá trị di sản thừa kế. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn rút yêu cầu kháng cáo này thì căn cứ khoản 3 Điều 284 BLTTDS 2015, tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần yêu cầu này. Thế nhưng, TAND TP Cần Thơ lại ban hành Quyết định 40 sửa phần bản án phúc thẩm có nội dung ba người phía bị đơn phải “liên đới” trách nhiệm. Như vậy, tòa phúc thẩm đã vượt quá yêu cầu khởi kiện vì yêu cầu “liên đới” đã được nguyên đơn rút lại trước đó. Khi nguyên đơn rút kháng cáo về việc yêu cầu phía bị đơn “liên đới” trách nhiệm thì tòa phải đình chỉ yêu cầu này chứ không thể giải quyết được. Ngoài ra, việc ban hành Quyết định 40 với nội dung như vậy là thay đổi phần nội dung của bản án phúc thẩm chứ không phải là sửa chữa, bổ sung bản án. Bởi lẽ căn cứ khoản 1 Điều 268 BLTTDS 2015 thì chỉ sửa bản án nếu bản án có sai sót, nhầm lẫn “về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai”. Khi xử giám đốc thẩm, giả sử TAND Cấp cao xét thấy cần thiết ràng buộc trách nhiệm “liên đới” đối với phía bị đơn thì sẽ bác yêu cầu kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên Quyết định 40 đã ban hành. Tuy nhiên, Quyết định 40 đã ban hành sai ở hai nội dung như phân tích trên nên TAND Cấp cao cần phải chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và tuyên hủy Quyết định 40. Ngoài ra, việc sửa chữa, bổ sung quyết định giám đốc thẩm vì lý do chính tả nhưng sửa luôn cả phần nội dung cũng là không đúng pháp luật. Một vấn đề nữa là quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ thay đổi nếu có hoặc không có từ “liên đới”. Cụ thể, theo Điều 288 BLDS thì “Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ”. Điều này có nghĩa nguyên đơn có thể yêu cầu vợ chồng bà Điệp cùng ông Đạt cùng thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu bất cứ ai trong ba người này trả tiền cho mình, ai có điều kiện, tài sản thì thực hiện nghĩa vụ trả tiền trước. Luật sư NGUYỄN SƠN LÂM, Đoàn Luật sư TP.HCM CÙ HIỀN ghi