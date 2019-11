Tài xế Taxi bỏ mặc nạn nhân chết bên đường chưa bị khởi tố

Chiều 6-11, VKSND quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Long (SN 2003) về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS 2015.

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Nguyễn Thị Cẩm Tiên.



Tài xế Phú bỏ đi sau khi va chạm. Ảnh: PLO

Riêng đối với Đặng Tấn Phú (SN 1971, tài xế lái taxi) đại diện VKS cho biết hiện tại CQĐT vẫn đang giám định và chưa đưa ra quyết định. Cụ thể, cơ quan chức năng đang giám định thời điểm nạn nhân tử vong và hành vi không cứu giúp người của Phú có phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo nội dung vụ việc, chiều 25-6, Long điều khiển xe máy chở chị Tiên va chạm với một Taxi Vinasun do Phú điều khiển tại giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn (Quận Tân Phú, TP.HCM). Sau cú va chạm, cả hai bị hất văng vào vỉa hè. Long bị thương nặng, còn chị Tiên tử vong.

Công an quận Tân Phú sau đó đã mời tài xế đến làm việc. Từ hình ảnh camera và lời khai, công an xác định tài xế taxi khi chuyển hướng lưu thông vào đường Võ Công Tồn đã không bật đèn tín hiệu.

Đồng thời, người điều khiển xe máy cũng có phần lỗi. Sau tai nạn, Phú dừng xe xem xét và thấy hai người bị thương nằm ở lề đường nhưng tài xế này đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo kết luận giám định, chị Tiên tử vong do chấn thương sọ não, tay chân có xây xát, trong máu âm tính với ma túy. Tại CQĐT, Phú khai do thấy nạn nhân co giật nên hoảng loạn và lái xe rời đi.