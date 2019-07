Tài xế xe ben vừa lái xe vừa nghe nhạc tông chết người

Ngày 10-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm Hồ Duy Thịnh (SN 1985, quê Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù về tội danh trên. Thịnh sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình.



HĐXX tuyên án đối với bị cáo Thịnh. Ảnh: TA

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 6-12-2018, Thịnh điều khiển xe ô tô tải ben BKS 43C- 113.53 (thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lê Vũ) lưu thông thuận chiều trên đường Trường Chinh hướng từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi đi đến vòng xoay tầng 2 cầu vượt Ngã Ba Huế (đoạn thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê), Thịnh điều khiển xe rẽ trái chuyển hướng về đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu. Do nghe nhạc với âm lượng lớn, không chú ý quan sát nên bánh trước xe tải ben do Thịnh điều khiển đã tông vào xe máy do chị Đoàn Thị Hoa (SN 1979) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm gây tai nạn, bị cáo không xuất trình được giấy phép lái xe. Trước đó, tháng 11- 2018, Thịnh bị Công an quận Cẩm Lệ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ về hành vi chở hàng rời, dễ rơi vãi có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, 2 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Thịnh không đến giải quyết vụ việc vi phạm theo giấy hẹn mà tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tại phiên phúc thẩm, Thịnh cho rằng mức án của tòa sơ thẩm đối với bị cáo là nặng và đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ. Thịnh thừa nhận trước đó bị cáo bị Công an quận Cẩm Lệ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và bị tạm giữ giấy phép lái xe. Bị cáo cho rằng biên bản này có thể thay thế giấy phép lái xe trong lúc giấy phép bị tạm giữ nên tiếp tục điều khiển xe ben tham gia giao thông mà không báo cho công ty biết.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo vi phạm nghiêm trọng quy định tham gia giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, lỗi hoàn toàn ở bị cáo.

Theo HĐXX, bản án của tòa cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 18 tháng tù là phù hợp, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo. Từ đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thịnh 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.