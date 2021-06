Vụ mạng VOV bị tấn công: Đã rõ dấu hiệu phạm tội Hành vi tấn công hệ thống mạng của VOV từ tối 12-6 và bị dừng hoạt động từ trưa 13-6 đến chiều cùng ngày đã đủ dấu hiệu cấu thành tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử theo điểm c khoản 1 Điều 287 BLHS 2015. Đây là hành vi “làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ”. Tùy từng mức độ nguy hiểm khác nhau, người phạm tội sẽ bị xử lý ở các khung hình phạt tương ứng của tội này. Chẳng hạn, nếu xác định báo điện tử VOV là cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự ở khoản 3 Điều 278 BLHS với khung hình phạt 7-12 năm tù. Những người có hành vi chủ mưu, xúi giục, giúp sức cho người thực hiện vụ tấn công cũng sẽ bị xử lý về tội danh này với vai trò đồng phạm. Những hacker xâm nhập mạng xã hội lấy thông tin đời tư, thông tin tài khoản ngân hàng... đăng tải trên mạng, trao đổi, mua bán, lãnh thưởng… tùy từng trường hợp cụ thể có thể cấu thành tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác tại Điều 289 BLHS; hoặc tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng tại Điều 291 BLHS. Hiến pháp và pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, quyền này không được xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của người khác như vu khống, lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, công dân. Các tranh chấp trên mạng xã hội cần phải được giải quyết bằng pháp luật, tránh cách hành xử dùng mạng xã hội hoặc các kênh thông tin khác tấn công nhau. Đây là cách giải quyết của một xã hội hiện đại, tôn trọng văn hóa pháp quyền. Hiện nay, vụ việc tấn công mạng đang được điều tra. Do đó, chúng ta cần chờ xem ai là người có hành vi vi phạm pháp luật, tránh tùy tiện quy kết, bởi lẽ một người được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn luật hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM