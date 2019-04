Thanh niên 23 tuổi trốn tránh nhập ngũ bị phạt tù

Ngày 24- 4, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa lưu động tại Hội trường UBND xã Lam Sơn (huyện Đô Lương), xử sơ thẩm tuyên phạt Đàm Công Luật (trú xã Lam Sơn) 6 tháng tù về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.



Bị cáo Đào Công Luật tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Luật làm lao động tự do, chưa có vợ con. Ngày 6-3-2018 Luật có lệnh gọi công dân nhập ngũ, nhưng Luật đã không có mặt để tham gia nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Do vậy, Luật đã bị Chủ tịch UBND xã Lam Sơn, xử phạt hành chính số tiền 2.500 ngàn đồng về hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ.



Tháng 10-2018, UBND xã Lam Sơn hai lần giao lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho Luật nhưng Luật không chấp hành đi khám. Ngày 12-11-2018, Luật tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, nhưng Luật cố tình ở lại TP Vinh (Nghệ An) không chịu về quê khám sức khỏe.

HĐXX sơ thẩm nhận định, xét lời khai của bị cáo và hồ sơ vụ án, Luật đã xử phạt hành chính nhưng rồi lại không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe để nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. VKSND huyện Đô Lương truy tố Luật về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự là đúng người, đúng tội.

Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước trong quản lý hành chính về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện; xâm phạm trực tiếp đến luật nghĩa vụ quân sự...

Hành vi của bị cáo cũng gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Bị cáo lo vun vén lợi ích riêng của cá nhân nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.