Thêm 1 vụ giám đốc thẩm của giám đốc thẩm

VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm Nhận thấy quá trình giải quyết ở cấp giám đốc thẩm (cấp cao) có một số vi phạm, ngày 28-4, VKSND Tối cao đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm. Cụ thể, công ty Cửu Long không thực hiện nghĩa vụ giao hàng trong thời hạn. Tòa cấp sơ thẩm buộc công ty này trả cho công ty V 946,2 triệu đồng gồm tiền phạt và tiền lãi là có căn cứ. Công ty Cửu Long kháng cáo, tòa đã triệu tập hợp lệ 2 lần nhưng vắng mặt. Do đó, tòa cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của công ty này là có căn cứ. Quyết định giám đốc thẩm của tòa cấp cao không nhận định, đánh giá khoản tiền công ty Cửu Long phải trả cho công ty V nhưng lại hủy toàn bộ hai bản án sơ và phúc thẩm là không đúng. Do công ty Cửu Long vi phạm nghĩa vụ giao hàng nên trước 17 giờ ngày 9-5-2016, công ty V đã có công văn yêu cầu ngân hàng dừng bảo lãnh và hoàn trả tiền ứng trước. Cùng ngày, ngân hàng có công văn gửi công ty V thông báo việc công ty Cửu Long có công văn đề nghị ngân hàng tạm ngưng việc hoàn trả tiền tạm ứng. Tuy nhiên, ngân hàng không đề cập đến việc từ chối trách nhiệm bảo lãnh do công ty V không gửi thư bảo lãnh bản gốc và cũng không yêu cầu gửi thư bảo lãnh bản gốc. Đến khi hết thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh, ngân hàng mới thông báo với công ty V về việc này. Quyết định giám đốc thẩm (cấp cao) nhận định việc chậm xuất trình bản gốc thư bảo lãnh và thư tư chỉnh bảo lãnh là lỗi của công ty V, ngân hàng có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh là không đúng với bản chất vụ án.