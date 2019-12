Thoát án tử nhờ tự giác khai ra số lượng ma túy lớn

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xử phúc thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, tuyên bác đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của VKSND tỉnh Nghệ An, tuyên y án phạt tù chung thân đối với Trần Lệ Mỹ (43 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Trần Lệ Mỹ.

Như tin đã đưa, ngày 30-11-2018, Công an TP Vinh bắt quả tang Nguyễn Thị Hảo (34 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) đang xách ma túy (trọng lượng 298,685 gram ketamine) đi trên đường. Hảo khai số ma túy đó vừa mua ở nhà Mỹ, nên công an bắt giữ Mỹ. Sau khi bị bắt, Mỹ khai nhận bản thân từng đi thụ án tám năm tù ở Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên-Huế) và trong nhà Mỹ hiện có nhiều ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 15-11-2018, người phụ nữ tên Hương (Hà Nội) gọi điện cho Mỹ đặt mua 50 gói ma túy hồng phiến với giá 5 triệu đồng/gói và chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Mỹ 250 triệu đồng. Mỹ liên lạc với người đàn ông tên Tùng mua 50 gói ma túy với giá 3,5 triệu đồng/gói. Tuy nhiên, Tùng nói chỉ còn 30 gói ma túy và Mỹ đã mua số ma túy đó rồi đi gửi xe khách ra cho Hương.

Sau đó, Hương đặt mua Mỹ 2 bánh heroin với giá 320 triệu đồng, 40 gói hồng phiến (giá 5 triệu đồng/gói), 1 kg ma túy đá với giá 280 triệu đồng. Hảo cũng gọi điện cho Mỹ hỏi mua 20 triệu đồng ketamine. Mỹ đều đồng ý rồi điện thoại cho Tùng đặt mua thêm số ma túy trên với giá 700 triệu đồng. Mỹ gửi trước cho Tùng 490 triệu đồng, số tiền còn lại xin mua nợ.

Đến trưa 30- 11, Tùng nhờ người đi giao ma túy cho Mỹ. Chiều cùng ngày, Hảo đi xe khách từ TP.Thanh Hóa Thanh Hóa) vào nhà Mỹ lấy ma túy đã đặt mua. Khi Hảo từ nhà Mỹ trở về Thanh Hóa thì bị Công an TP. Vinh bắt, thu giữ tang vật 298,685 gam ketamine.

Từ lời khai của Hảo, công an bắt giữ Mỹ. Tại cơ quan công an, Mỹ khai trong nhà còn có nhiều ma túy chưa kịp bán. Công an khám xét nơi ở của Mỹ thu thêm 66,41 gam ketamine, 889,215 gam methamphetamine, 805,415 gam methamphetamine (dạng viên nén), 705,6 gam heroin.

Tháng 7- 2019, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Mỹ tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, Hảo 12 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi Toàn tuyên án, Mỹ và Hảo không kháng cáo, không kêu oan. VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với Mỹ từ chung thân lên tử hình.

Theo kháng nghị cho rằng, cấp sơ thẩm chưa xem xét đúng số lượng ma túy mà Mỹ tự khai đã thu tại nhà Mỹ. Ngoài ra, bị cáo Mỹ từng có tiền án liên quan đến ma túy, đây là tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm.

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ngày 29-11, Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm tăng hình phạt đối với Mỹ.

HĐXX phúc thẩm nhận định, HĐXX sơ thẩm chưa xem xét hết số ma túy mà Mỹ tự khai tại nhà, nhưng việc bị cáo thành khẩn khai báo, tự khai về số ma túy cất giấu là tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Mỹ là nữ giới nên cần xem xét thể hiện tính nhân đạo. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên án như trên.