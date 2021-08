Ngày 24-8, theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Bộ Công an vừa có buổi làm việc với Bộ GTVT, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội để thảo luận về việc hoàn thiện hai dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.



Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, hồi tháng 11-2020.



Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BCA

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay các đại biểu đã thống nhất tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội hai dự án luật nêu trên, với phạm vi điều chỉnh và các chính sách đã thống nhất tại Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31-8-2020; tiếp thu nghiêm túc và giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Đảng.

Bộ Công an và Bộ GTVT cũng thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Quốc hội bổ sung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh năm 2022 để Quốc hội cho ý kiến trong thời tới.

Trước đó, Bộ Công an từng đưa ra dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ để lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Công an đề xuất chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn vì cho rằng hai dự án luật có sự chồng lấn, nhiều quy định được đề xuất trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ về cơ bản là tách ra từ Luật giao thông đường bộ.

Đặc biệt, việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe bấy lâu nay được Bộ GTVT thực hiện vẫn đang ổn định, nếu chuyển sang Bộ Công an có thể gây tốn kém, phát sinh thêm nhân lực…

Tháng 11-2020, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến hai dự án luật nêu trên.

Tuy nhiên, khi đem ra thảo luận tại Quốc hội, hai dự án luật nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, theo đa số góp ý của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến về nội dung này.

Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không, có 302 đại biểu Quốc hội không tán thành việc tách luật (62,79% tổng số đại biểu Quốc hội) và 102 đại biểu tán thành (21,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung thứ hai được nêu ra trong phiếu xin ý kiến là việc chuyển chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, phần lớn đại biểu Quốc hội không ủng hộ. Theo đó, có 321 đại biểu Quốc hội (66,74% tổng số đại biểu Quốc hội) chọn phương án "không chuyển"; và có 86 đại biểu Quốc hội chọn phương án chuyển (17,88% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung thứ ba được đưa ra lấy phiếu thăm dò là việc chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội nhiệm kỳ sau (khoá XV). Kết quả có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này (52,18% tổng số đại biểu Quốc hội).