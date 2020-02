Tiếp tục truy tố vụ bắt giữ người khó xử

Mới đây, VKSND quận Tân Bình, TP.HCM đã ban hành cáo trạng lần thứ ba truy tố ông Phan Văn Hùng và ba bị can khác về tội bắt giữ người trái pháp luật.



Cáo trạng mới có gì?

Đây là vụ án xảy ra từ sáu năm trước, TAND TP.HCM từng hai lần xử phúc thẩm hủy án của TAND quận Tân Bình để điều tra lại. Cả hai lần tòa phúc thẩm đều cho rằng chưa đủ căn cứ kết tội ông Hùng.

Theo cáo trạng lần thứ ba, từ khoảng năm 2008-2009, trong quan hệ làm ăn ở lĩnh vực san lấp mặt bằng, bị hại là ông Lê Văn Minh nợ ông Văn Hùng 80 triệu đồng và nợ ông Bùi Xuân Hùng 350 triệu đồng. Tháng 6-2014, được báo tin là ông Minh mới trúng hợp đồng nên ông Văn Hùng đi từ TP Cần Thơ lên TP.HCM để đòi nợ.

Ngày 16-7-2014, tại quán cà phê trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, suốt từ 9 giờ đến hơn 16 giờ cùng ngày, hai bên nói chuyện nợ nần. Trong thời gian này, ông Minh gọi cho vợ để mang giấy tờ nhà đất đến.

Trên đường đến quán, vợ ông Minh đã báo cho công an phường. Khoảng 13 giờ, hai chiến sĩ công an phường đến để xác minh tin tố giác. Do không thấy gì bất thường nên hai công an đi về.

Sau đó, vợ ông Minh tiếp tục gọi điện thoại cầu cứu thì đến 16 giờ công an phường đến quán cà phê và mời cả nhóm về phường làm việc. Sau đó ông Văn Hùng và ba người nữa cùng bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.



Quán cà phê trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PL

Từng hai lần bị kết tội

Xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình từng hai lần kết tội ông Hùng với cùng mức án một năm tám tháng ba ngày tù. Hai bị cáo khác nhận án treo, bị cáo còn lại được miễn trách nhiệm hình sự và ba người này không kháng cáo.

Riêng ông Hùng thì kêu oan từ đầu và cho rằng sự việc giữa hai bên chỉ là chuyện giải quyết nợ nần bình thường, giữa chốn đông người, không ai uy hiếp được ai…

Trong khi bị hại thì cho rằng sở dĩ không tri hô nhờ hỗ trợ khi công an đến vì thấy một người trong nhóm của ông Văn Hùng là ông Xuân Hùng thân với công an. Ông Minh cho biết thấy lo sợ khi thấy công an đến không nói chuyện với ông mà chỉ nói chuyện với ông Xuân Hùng.

Tuy nhiên, nhận định khi hủy án sơ thẩm TAND TP.HCM cho rằng việc bàn bạc chuyện trả nợ giữa hai bên diễn ra ở quán cà phê đông người. Khi công an phường đến theo cuộc điện thoại của vợ bị hại Minh thì mọi người đều nói là: “Đang bàn chuyện, không có gì”...

Theo tòa phúc thẩm, căn cứ vào các lời khai và đối chiếu camera tại quán cà phê thì vợ chồng bị hại không có thái độ phản kháng hay kêu gọi sự hỗ trợ nên công an đã ra về. Ngoài ra, vợ chồng ông Minh còn đồng tình ngồi tại quán đến tận 16 giờ cùng ngày…

Như vậy, theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm chưa chứng minh được ông Văn Hùng có hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do hoạt động, tự do dịch chuyển thân thể của người bị hại.