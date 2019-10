Tòa tuyên bệnh nhân bồi thường cho bệnh viện FV 13,9 triệu

Ngày 21-10, TAND Quận 7 xử sơ thẩm vụ đồi bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (BV FV có chi nhánh tại quận 7, TP.HCM) và bị đơn là bà N.T.M.C ( quận 7, TP. HCM).

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn buộc bà C. xoá bỏ toàn bộ bài viết trên Facebook, xin lỗi công khai bằng cách gửi thư xin lỗi trên ba tờ báo và bồi thường tổn thất tinh thần số tiền 13,9 triệu đồng cho BV FV.

Đòi 1,3 tỷ được bồi thường 13,9 triệu đồng

Về bài viết của bà C. trên Facebook “khi bạn có thai, bệnh viện nói không và cho thuốc phá thai”, bà C. cho rằng đó là lời bộc bạch tâm sự, chứ không nhằm mục đích xúc phạm, bôi nhọ bệnh viện. Tuy nhiên, thời điểm này không có cơ quan chức năng nào xác định bệnh viện FV có lỗi trong việc bà C. bị hư thai.



HĐXX tuyên án ngày 21-10. Ảnh: MV

Bà C. cho rằng các bác sĩ BV FV đã chủ quan, thiếu sót và có phần cẩu thả trong tiền sử bệnh của bà, dẫn đến kết luận tình trạng của bệnh nhân không chính xác gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, chính bà C. yêu cầu bệnh viện phải xoá bỏ. Tuy nhiên, bác sĩ đã không làm theo yêu cầu vì tiền sử bệnh là yếu tố quan trọng trong hồ sơ bệnh án. Do đó, việc bà C. nói rằng bệnh viện không đánh giá tiền sử bệnh là không có cơ sở.



Theo kết luận của hội đồng chuyên môn, các bước xử lý ủa bệnh viện là hoàn toàn phù hợp với các dữ kiện lâm sàng. Bệnh viện không mắc sai lầm trong qúa trình điều trị. HĐXX nhận thấy BV FV đã tuân thủ đúng quy định, thực hiện chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Mặt khác, bà C. đăng thông tin cho rằng bệnh viện đã làm xảy thai mà không có căn cứ, gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nguyên đơn. Xử lý, BV FV ký hợp đồng ứng phó với cuộc khủng hoảng truyền thông 1,3 tỷ đồng, thuê văn phòng thừa phát lại lập vi bằng 6,2 triệu đồng về bài viết của bà C. làm căn cứ đánh giá mức độ thiệt hại và đòi bồi thường. HĐXX nhận thấy đây không phải là căn cứ làm phát sinh bồi thường thiệt hại nên không có căn cứ để chấp nhận.

Về yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 13,9 triệu đồng của nguyên đơn, HĐXX xét thấy đây là chi phí hợp lý nên chấp nhận.

Trước đó, ngày 16-10, VKS cho rằng không có căn cứ về việc bệnh viện tắc trách trong quá trình thăm khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Đối với phản tố của bị đơn cho rằng bị nguyên đơn xâm phạm bí mật riêng tư (công bố hồ sơ bệnh án của bệnh nhân - PV), bị đơn đã có các bài đăng trên trang cá nhân, trong nội dung có thông tin chi tiết cá nhân, tình trạng bệnh, quá trình thăm khám và yêu cầu mọi người chia sẻ.



Bị đơn tại toà ngày 21-10. Ảnh: MV

Như vậy, chính bị đơn là người đầu tiên và chủ động tiết lộ các thông tin cá nhân và quá trình điều trị bệnh của mình. Những thông tin này không còn bảo mật, không còn là bí mật riêng tư để cáo buộc nguyên đơn. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và bác yêu cầu của bị đơn.

Gay gắt chứng minh thiệt hại

Theo đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều khẳng định chính mình là người chịu thiệt hại và yêu cầu phía bên kia phải chấp nhận bồi thường.

Trình bày tại toà, nguyên đơn khẳng định thiệt hại do bị đơn gây ra là rất lớn. Bị đơn đã đưa những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bệnh viện. Bị đơn khi viết bài đã thêu dệt thêm nhiều tình tiết. Đáng nói, cách viết, cách kể chuyện có khuynh hướng làm cho người đọc hiểu sai và thể hiện ý định muốn phát tán rộng rãi thông tin này.

Về cơ sở bằng chứng, đại diện nguyên đơn đưa ra bài viết của bà C. có hơn 3.000 lượt theo dõi, 4.500 lượt thích và nhiều lời bình luận tiêu cực. Căn cứ để chứng tỏ bà C. muốn làm lan truyền rộng thông tin này là trong bài viết có yêu cầu người đọc hãy chia sẻ. BV FV phải thuê một công ty để xử lý khủng hoảng truyền thông, thì sau khi báo chí viết bài, đưa tin (300 bài báo giấy, báo mạng) doanh thu của bệnh viện đã giảm 40% nhiều bệnh nhân không quay trở lại thăm, khám bệnh.



Nguyên đơn hầu toà ngày 21-10.

Phản đối, bà C. cho rằng việc đăng lên trang cá nhân chỉ là việc chia sẻ riêng tư, cá nhân. Nếu muốn làm lan truyền thông tin để gây thiệt hại thì sẽ đăng lên trang thông tin cộng đồng, kênh truyền thông có số lượng người theo dõi đông… Với việc báo chí viết bài, đưa tin, những bài báo này do cơ quan báo chí viết và chịu trách nhiệm và bài viết của mình, việc này không liên quan đến bị đơn. Suy nghĩ bị thiệt hại như vậy là do suy nghĩ chủ quan của nguyên đơn.

Thiệt hại phía mình, bị đơn nêu những vi phạm chuyên môn dẫn đến mình bị rong kinh phải nhập viện liên tục. Trong tháng đó, rất nhiều lần bà phải nhập viện đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong quá trình điều trị tại BV FV không ai nói cho bà biết bà có thai hay không.

Mặt khác, đại diện bị đơn nói bệnh án của bệnh nhân chứa những thông tin phải được bảo mật nhưng bệnh viện đã công bố gây ảnh hưởng. Cụ thể, BV FV đã công bố thông tin bà C. có quan hệ tình dục và có uống thuốc tránh thai là xúc phạm đến bà.

Nghiêm trọng hơn, khi khám tại bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã xác định nhau thai đã bị hoai tử nếu không lấy hết kịp thời có thể dẫn đến tử vong, “Không có ai chẩn đoán sai mà đưa ra quyết định đúng” - bà C. khẳng định.