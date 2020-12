Trùm đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án chung thân

Trùm đa cấp hứa khắc phục hậu quả Tự bào chữa, Lê Xuân Giang thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bản thân khi lượng hình. Bị cáo nói động cơ lúc đầu lập công ty là muốn làm ăn chân chính. Bản thân bị cáo không thể một mình làm nên hệ thống Liên Kết Việt mà thực chất do mô hình kinh doanh đa cấp bị biến tướng. Theo lời Giang, bị cáo chỉ lãnh đạo nhóm người ở công ty, nhiều việc làm vi phạm là do tự phát, các chỉ đạo của bị cáo bị tam sao thất bản, sai bản chất của kinh doanh đa cấp dẫn tới hành vi phạm tội. “Tôi xin hứa sẽ khắc phục hậu quả cho các bị hại, ngoài số tài sản bị tạm giữ sẽ nhờ bạn bè, gia đình vay mượn để trả” - Lê Xuân Giang nói. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi các bị hại và cho rằng lỗi trong vụ án này thuộc về các bên, cả nhà phân phối và người bị hại. “Do chúng ta hiểu biết pháp luật hạn chế, do tin người và tham trục lợi...” - Giang đứng trước bục khai báo.