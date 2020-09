Vẫn chưa dứt điểm vụ ném vỡ kính xe hơi

Tòa sơ thẩm tuyên án Theo cáo trạng, ngày 6-4-2016, Sử đi ngang qua nhà anh V. thì thấy anh này nên đòi nợ. Do gọi anh V. không được, Sử ném cục gạch vào trong sân làm vỡ kính chắn gió phía sau ô tô Ford Everest của cha anh V. Công an xác định chiếc kính chắn gió trị giá 2,8 triệu đồng. Bị cáo yêu cầu định giá lại vì kính vỡ đã cũ nhưng lại định giá theo giá trị của kính mới là không chính xác. Tháng 11-2016, VKSND huyện đình chỉ bị can vì cho rằng HĐĐG xác định thiệt hại kính ô tô theo giá trị kính mới 100% không trừ khấu hao là gây bất lợi. Sau đó, công an huyện xử phạt 3,5 triệu đồng đối với Sử. Đến tháng 2-2017, VKSND huyện ra quyết định phục hồi điều tra lấy kết quả giám định tài sản lần thứ hai là 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, TAND huyện trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì định giá theo giá mới 100% là không đúng. Lúc này, HĐĐG Đồng Nai đã có 2 lần ra văn bản từ chối định giá với lý do: Không có căn cứ để xác định giá trị thực còn lại của kính xe tại thời điểm xảy ra vụ án. Ngày 27-3-2020, HĐĐG tỉnh Đồng Nai lại xác định giá trị hao mòn đã qua sử dụng kính chắn gió của xe ô tô là 0% nên giá trị kính chắn gió phía sau xe ô tô được tính bằng giá trị thay mới tại thời điểm ngày 6-4-2016 (ngày xảy ra vụ án) là hơn 2,1 triệu đồng. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu lại ra kết luận điều tra lần thứ bảy và chuyển VKSND huyện ra cáo trạng truy tố bị can Sử. Ngày 22-6-2020, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vĩnh Cửu, luật sư bảo vệ cho bị cáo chỉ ra những mâu thuẫn, thiếu căn cứ pháp luật trong hồ sơ vụ án. Đặc biệt, kết luận của HĐĐG tỉnh Đồng Nai xác định giá trị hao mòn đã qua sử dụng kính chắn gió của xe ô tô là 0% là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, những quan điển của luật sư và bị cáo đều bị HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng không có căn cứ nên không được chấp nhận. Còn những căn cứ mà đại diện VKS nêu có cơ sở nên được chấp nhận. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Sử sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.