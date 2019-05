Viện Tối cao nói không có căn cứ khởi tố điều tra viên

Từ chuyện làm ăn chung bị kết án Theo hồ sơ, từ năm 2006 đến 2014, ông Nhật nhiều lần môi giới cho bà Huấn mua đất ở Nhà Bè. Bà Huấn đưa tổng cộng 459 triệu đồng cho ông Nhật để nhờ ông thực hiện các thủ tục nhà đất. Sau đó có việc ông Nhật làm được cho bà Huấn, có việc ông chưa làm. Từ tháng 8-2014, hai bên gặp nhau mấy lần làm giấy xác nhận và thỏa thuận miệng là ông Nhật có nợ tiền bà Huấn và hứa sẽ trả tiền. Do ông Nhật chưa trả nợ nên tháng 7-2015, bà Huấn tố cáo ông chiếm đoạt tài sản. Công an, VKSND huyện Nhà Bè cho rằng ông Nhật không thực hiện, không làm đúng thủ tục theo thỏa thuận, làm không hết cũng không trả lại tiền cho bà Huấn nên khởi tố, truy tố ông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 1-2017, TAND huyện Nhà Bè xử sơ thẩm, phạt ông Nhật bảy năm tù về tội này. Bản án trên đã bị TAND TP.HCM xử phúc thẩm hủy toàn bộ vì chưa đủ căn cứ xác định ông Nhật phạm tội gì. Tháng 6-2018, CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội. Hiện ông Nhật (bị tạm giam gần hai năm) đang khiếu nại việc đình chỉ theo hướng kêu oan...