Viện Tối cao truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với ông Nguyễn Nhật Cảm (sinh năm 1963, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thành (sinh năm 1979, Trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1973, Trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Hà Nội) và bảy đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222, BLHS 2015.

Cáo trạng nêu, lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, với động cơ vụ lợi, từ đầu tháng 2, bị can Cảm đã câu kết với các bị can thuộc các công ty tư nhân kinh doanh vật tư thiết bị y tế để thỏa thuận giá mua bán các máy móc thuộc gói thầu số 15 trước khi thực hiện quy trình thủ tục chỉ định thầu thông thường.

Cụ thể là một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19.

Ông đã câu kết với bị can Nguyễn Trần Duy Tổng giám đốc, thẩm định viên về giá Công ty Nhân Thành gian lận hợp thức hóa thủ tục định giá gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội yêu cầu.

Sau đó bị can Cảm chỉ đạo và giao cho các nhân viên dưới quyền thuộc CDC Hà Nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để Công ty MST trúng gói thầu trên theo đúng giá thỏa thuận từ trước, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5,439 tỉ đồng.

Theo VKS, ông Cảm với vai trò giám đốc CDC Hà Nội có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

Bị can đã ấn định trước mức giá thầu 9,54 tỉ đồng trước khi thực hiện chỉ định thầu... Sau đó bị can đã câu kết để chỉ định cho công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật gây thiệt hại như trên gây dư luận xấu trong xã hội.

Quá trình điều tra bị can này thừa nhận hành vi phạm tội. VKS cũng đề nghị cơ quan xét xử xem xét ông Cảm có nhiều thành tích trong công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chưa có tiền án tiền sự...