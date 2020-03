Vợ chồng chủ vựa gạo mượn tiền rồi bỏ trốn bị 30 năm tù

Ngày 18-3, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai vợ chồng bị cáo Hồ Thị Hứa, Nguyễn Văn Quắn (cùng 54 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tòa đã tuyên phạt Hứa 17 năm tù, Quắn 13 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.



Hai vợ chồng bị cáo Hứa, Quắn tại tòa ngày 18-3. Ảnh: NHẪN NAM

Tại phiên tòa, cả hai vợ chồng bị cáo đều không thành khẩn nhận tội. Bị cáo Quắn đổ hết tội cho vợ vì cho rằng mình chỉ biết mua bán lúa gạo, việc miền do một mình vợ bị cáo làm. Bị cáo Hứa thì cho rằng thời gian khá lâu nên không nhớ rõ số tiền đã mượn còn thiếu bao nhiêu…

Người bị hại HTKL cho biết việc mua bán, tạm ứng tiền đều có sổ sách ghi chép rõ ràng thể hiện rõ số tiền hai vợ chồng bị cáo đã chiếm đoạt của bà…

Theo cáo trạng, vào năm 2007, hai vợ chồng Hứa, Quắn kinh doanh lúa, gạo. Do thiếu vốn mua bán, Hứa và Quắn thỏa thuận với bà HTKL chủ doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi 2, tạm ứng trước tiền của bà L. rồi mua lúa của người dân xay xát, giao lại gạo, tấm, cám cho bà L. Nhưng sau khi tạm ứng tiền của bà L. và mượn tiền của nhiều người, Hứa và Quắn bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Hứa và Quắn đã chiếm đoạt của bà L. đối với hai loại gạo, tấm, cám 504 và gạo, tấm 4900 là hơn 2 tỉ đồng. Kết luận giám định của công an năm 2013 cho thấy chữ ký ghi tên Quắn trên biên bản nhận nợ gạo, bảng viết có nội dung đối chiếu nợ ngày 4-11-2012 với chữ ký ghi tên Quắn trên tài liệu mẫu so sánh là chữ viết do cùng một người ký ra.

Chữ ký ghi tên Hứa trên biên nhận nợ gạo, bảng viết có nội dung đối chiếu nợ ngày 4-11-2012 với chữ ký ghi tên Hứa trên tài liệu mẫu so sánh là chữ viết do cùng một người ký ra.

Ngoài ra, năm 2012, Hứa, Quắn còn mượn tiền của ông HTP ngụ quận Thốt Nốt số tiền 170 triệu đồng, cam kết ba tháng trả lại nhưng đến nay chưa trả.

Cũng trong năm 2012, Hứa mượn của bà TTTH số tiền 250 triệu để mua lúa và cam kết 3 tháng trả lại nhưng chưa trả. Việc mượn tiền này Quắn không biết.

Sau đó, cả hai vợ chồng Hứa, Quắn cùng bỏ trốn. Ngày 10-10-2013, công an ra quyết định truy nã, đến ngày 31-7-2019, hai vợ chồng Hứa, Quắn bị bắt.