Đến 20 giờ 18 ngày 12-1, TAND tỉnh Cà Mau tạm ngưng phiên phúc thẩm vụ chém người trong đêm.

Theo cáo trạng, vào đêm 14, rạng sáng 15-3-2015, một nhóm ba thanh niên đang đi bộ trên quốc lộ 1A, gần đầu cầu Lương Thế Trân, phía địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì bị nhóm người đuổi chém gây thương tích.



Ba thanh niên này là Đặng Hữu Thời, Trần Văn Tổng và Trần Quốc Đẳng. Khi Thời kêu mấy ông chém nhầm người rồi thì nhóm người trên có người nói "nhầm người, rút".



Cả 4 bị cáo trong vụ án đều kháng cáo kêu oan, cho rằng bị bức cung nhục hình mới khai nhận tội. Ảnh: TRẦN VŨ

Bị chém vô cớ, Thời tức khí gọi điện cho anh em tiếp viện đi trả thù. Không lâu sau, nhóm do Thời cầm đầu phát hiện ba người đi bộ ở đầu cầu bên kia, thuộc địa phận TP Cà Mau liền xông vào chém tới tấp khiến một người bị thương.

Chém xong, Thời nhờ bạn bè chở vô BV đa khoa tỉnh Cà Mau để cấp cứu. 15 phút sau, nhóm bị Thời chém cũng được người ta đưa vào cấp cứu tại BV trên.

Tháng 3-2015, Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội cố ý gây thương tính nhóm này, bao gồm năm người. Bị can đầu vụ là Đặng Hữu Thời, và bốn người bạn của Thời là Nguyễn Anh Duy, Lâm Hải Long, Lê Phước Trung và Nguyễn Hoài Nam.

Ba bị hại trong vụ án là Nguyễn Quốc Toàn, Lê Hoàng Khen và Hồ Minh Tiến.

Tháng 7-2016, TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm lần một tuyên cả năm bị cáo này phạm tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Nguyễn Duy Anh được đình chỉ điều tra vì không đủ chứng cứ buộc tội. Vụ án còn lại bốn bị cáo. Vụ án đã qua ba lần xét xử do TAND tỉnh Cà Mau hủy án một lần để điều tra bổ sung.

Tại tòa, các bị cáo và luật sư bào chữa đặt vấn đề phải chăng có một băng nhóm trong đêm đó đã truy lùng ba người đi bộ mà chém.

Luật sư Trịnh Thanh Liệt tranh luận: "Trong vụ án này có những điều trùng hợp kỳ lạ. Hai bên đầu cầu Lương Thế Trân, trong cùng một đêm, thời gian rất gần nhau mà xảy ra hai vụ chém ba người đi bộ. Nhóm của Thời khai đang đi bộ ba người thì có một nhóm 7-8 người đi trên nhiều xe máy chạy đến chặn đầu, xông vào chém. Nhóm của Toàn, Khen, Tiến, tức nạn nhân của Thời trong vụ án này cũng khai tương tự, tức đang đi bộ ba người thì có nhóm 7-8 người chạy xe máy đến chặn đầu chém. Nó xảy ra ở hai đầu cầu. Nhóm Thời bị chém trước nhóm của Toàn khoảng vài chục phút".

Luật sư Liệt cho rằng hai vụ này nếu gộp lại thành một vụ án thì có thể việc điều tra xét xử sẽ toàn diện và khách quan hơn. Vì khả năng cao là có một nhóm người đêm đó đang truy lùng ba người đi bộ để chém nhưng đã chém nhầm.



Phiên tòa kéo dài đến 20 giờ 18 tối 12-1-2022. Ảnh: TRẦN VŨ

Đặng Hữu Thời cũng nói trong phần tranh luận: "Bị cáo bị nhóm người đi trên nhiều xe máy chặn đầu chém. Nếu muốn trả thù họ thì bị cáo tìm nhóm đó mà chém. Đêm tối, không nhận dạng được mặt người, nhưng đặt điểm nhóm người đó là 7-8 người đi trên nhiều xe máy, chứ không phải là ba người đi bộ".

Nhóm bị hại Toàn, Khen, Tiến cũng cho biết trong hồ sơ, do đêm tối nên không nhận dạng được mặt người, chỉ biết là họ đi trên nhiều xe máy, với 7-8 người gì đó.

Các luật sư cũng đặt vấn đề tranh luận về dấu hiệu ép cung nhục hình, quy trình thu thập chứng cứ, những mâu thuẫn trong hồ sơ, lời khai, thời gian gây án...

VKS khẳng định không có việc bức cung nhục hình như các bị cáo khai. Các luật sư đặt vấn đề như vậy thì tại sao có nhiều bảng cung của hai người không liên quan vẫn khai rõ chi tiết nhìn thấy, chứng kiến, tham gia vụ chém người với nhóm Thời. Hai người này bị tạm giữ hình sự, có một người bị khởi tố có lời khai nhận tội nhưng sau đó được trả tự do và đình chỉ điều tra vì có camera chứng minh ngoại phạm?

Luật sư đặt vấn đề nhóm của Thời cũng đi bộ ba người bị chém trọng thương trước cả nhóm của Toàn, Khen, Tiến, đã tố giác nhưng đến nay chưa giải quyết. Lý ra phải nhập lại thành một vụ án mà tìm ra hung thủ thực sự. VKS cho rằng đó là một vụ việc khác, xảy ra ở địa bàn huyện Cái Nước, ở thời điểm khác nên không thể gộp thành một vụ án.

Phiên tòa này, cả ba bị hại điều vắng mặt. Có hai điều tra viên có mặt theo lệnh triệu tập để trình bày những vấn đề mâu thuẫn trong hồ sơ điều tra.

Hôm nay (13-1) phiên tòa tiếp tục.