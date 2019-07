Vụ cướp giật chiếc ba lô đầy bí ẩn: 'Không ép cung, nhục hình'

Ngày 17-7, TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Trần Phát Tài, Dương Thị Hồng Oanh bị VKSND quận Ô Môn truy tố về tội cướp giật tài sản. Theo đó, phiên tòa sẽ được mở vào lúc 8 giờ ngày 31-7-2019.



TAND quận Ô Môn quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 31-7. Ảnh: NN

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND quận Ô Môn có văn bản gửi tòa cho biết một số nội dung điều tra bổ sung như sau: Khoảng 23 giờ ngày 3-12-2018, anh Dũng bị Tài và Oanh đánh và cướp giật tài sản. Ngay sau đó anh Dũng gặp lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên đường nên trình báo sự việc bị đánh và cướp giật (tài sản là một ba lô bên trong có một laptop và một cục sạc laptop) nhưng chưa giật được.

Sau khi tiếp nhận thông tin, liền lúc đó lực lượng tuần tra giao thông tiến hành truy đuổi, đồng thời thông báo đến Công an phường Phước Thới cung cấp các thông tin mà Dũng đã trình bày. Sau đó, lực lượng chức năng truy đuổi bắt được Oanh còn Tài chạy thoát. Đến ngày 4-12-2018 Tài bị bắt.

Đối với anh Dũng, sau khi trình báo thì đi về nhà đến 8 giờ ngày 4-12-2018 mang tài sản bị cướp giật đến giao nộp và khai báo lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đối chiếu với lời khai của bị can, người bị hại và người liên quan thì hành vi của Tài và Oanh đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 171 BLHS.

Qua điều tra, Điều tra viên và cán bộ điều tra vụ án đều tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định trong BLTTHS. Trong quá trình lấy lời khai và hỏi cung có sự tham gia của Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án, người bào chữa (đối với bị can Oanh).

Mặt khác, thông qua công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam hàng ngày của VKS tại Nhà tạm giữ Công an quận Ô Môn thì Tài và Oanh không có kêu oan hay khiếu nại gì về hành vi của Điều tra viên và cán bộ điều tra trong vụ án. Từ đó cho thấy không có dấu hiệu của việc ép cung, nhục hình đối với Tài và Oanh.

Đối với hai điện thoại di động của Tài và Oanh, do không liên quan đến hành vi phạm tội nên CQĐT không tạm giữ mà được lưu theo hình thức tài sản cá nhân của hai bị can tại Nhà tạm giữ Công an quận Ô Môn.

“Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung và bản kết luận điều tra bổ sung, VKSND quận Ô Môn nhận thấy kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung vụ án nên VKSND quận Ô Môn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng ngày 25-4-2019” – công văn của VKSND quận Ô Môn nêu.

Trước đó, PLO có bài “Vụ cướp giật chiếc ba lô đầy bí ẩn” phản ánh nội dung vụ án trên. Theo đó, sau hai lần mở phiên tòa xét xử, TAND quận Ô Môn đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung.

Thứ nhất, biên bản bắt người phạm tội quả tang tại sao lại biết được trong túi xách của anh Ngô Ngọc Dũng (bị hại) có một laptop và một điện thoại di động, trong khi tại biên bản thu giữ đồ vật thì thể hiện 8 giờ sáng anh Dũng mới giao nộp.

Thứ hai, CQĐT cần xác định có hành vi phạm tội của các bị cáo hay không, làm rõ các dấu hiệu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của các bị cáo.

Thứ ba, tại tòa các bị cáo khai bị ép cung, nhục hình, như vậy quá trình điều tra có ghi hình lại hay không, xác định có việc ép cung bị cáo hay không? Cạnh đó cần xác định có việc tạm giữ hai chiếc điện thoại di động của bị cáo Tài và Oanh hay không?