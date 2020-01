Vụ lùi xe trên cao tốc: VKS nhận định về tài xế xe container

VKS thay đổi quan điểm buộc tội Ở phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 11-2018, cả VKS và HĐXX đều cho rằng theo Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT thì Lê Ngọc Hoàng đã vi phạm về khoảng cách an toàn giữa hai xe và không giảm tốc độ tối đa cho phép để có thể dừng lại một cách an toàn khi gặp chướng ngại vật trên đường. Ngay khi quan điểm buộc tội này được đưa ra, dư luận đã phản ứng vô cùng dữ dội. Theo phần đông ý kiến, với việc một xe đang tiến và một xe đang lùi thì yêu cầu giữ khoảng cách an toàn là điều không thể. Đến nay, cáo trạng của VKSND thị xã Phổ Yên đã loại bỏ cáo buộc Hoàng không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe, thay vào đó là những vi phạm như đã nêu ở trên.