Vũ ‘nhôm’ phải nhận thêm 15 năm tù

Vũ “nhôm”: “Bị cáo rất xấu hổ, nhục nhã” Trước khi HĐXX vào nghị án, nói lời sau cùng, Vũ “nhôm” trần tình: “Bị cáo xuất thân là một doanh nghiệp nhưng lại được trang bị dòng máu người lính. Đã là người lính thì phải tuyệt đối tuân thủ, dám làm, dám chịu việc mình gây ra. Từ khi vụ án bị khởi tố, bị cáo luôn cho rằng mình làm đúng, không bao giờ làm trái chỉ thị cấp trên giao cho bị cáo”.

Tuy nhiên, sau đó Vũ “nhôm” cũng thừa nhận “đã sai” do nhận thức và rất ân hận vì bị cáo đã liên lụy, làm ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo ngành công an. Vũ cho rằng hai bị cáo Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách không đồng phạm với bị cáo (phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ), hai cựu thứ trưởng công an không phạm tội thiếu trách nhiệm trong vụ án này. Sau cùng, Vũ “nhôm” gửi lời xin lỗi tới “bốn vị lãnh đạo” và gia đình họ; cám ơn các luật sư tham gia vụ án, đại diện UBND TP Đà Nẵng và TP.HCM đã có mặt trả lời tại tòa…“Ra tòa ngày hôm nay, bản thân bị cáo rất xấu hổ và nhục nhã” - Vũ “nhôm” nói. Các mức án cụ thể HĐXX tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù và đề nghị chánh án tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án, tổng hợp hình phạt với bản án của TAND TP.HCM là 25 năm tù. Nguyễn Hữu Bách năm năm tù (tổng hợp với bản án sáu năm tù của TAND TP Hà Nội, hình phạt chung của hai bản án là 11 năm tù); Phan Hữu Tuấn năm năm tù (tổng hợp với bản án sáu năm tù của TAND TP Hà Nội, hình phạt chung của hai bản án là 12 năm tù). HĐXX cũng tuyên phạt Trần Việt Tân 36 tháng tù và Bùi Văn Thành 30 tháng tù.