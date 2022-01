Ngày 7-1, TAND TP.HCM mở phiên xử vụ Hứa Hán Võ (sinh năm 1994) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.

Từ sáng sớm, lực lượng công an đã đưa bị cáo đến tòa. Người nhà bị cáo cũng có mặt. Trong vụ án này, bị cáo Võ có hai luật sư bào chữa.

Cáo trạng truy tố bị cáo Võ theo khoản 1 Điều 330 BLHS, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm và phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù.

Theo hồ sơ, chiều 2-8 , Công an quận 6 cùng tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm bốn cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có anh Phan Tấn Tài (công an phường 10) điều khiển xe mô tô tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.