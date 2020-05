Xiết nợ bạn bằng cách lấy ma túy về bán

TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Hoàng (44 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hồ Văn Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.LAM

Theo hồ sơ, Hoàng làm nghề thợ mộc rồi nghiện ma túy. Hoàng có cho bạn là anh Đặng Ngọc Hùng (46 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Hậu) mượn 50 triệu đồng để làm ăn. Sau đó, Hoàng đòi nợ Hùng nhiều lần nhưng Hùng chưa trả.

Chiều 19-10-2019, Hoàng tiếp tục đến nhà anh Hùng để đòi nợ nhưng Hùng không ở nhà. Hoàng quan sát thấy ở chân bàn uống nước của anh Hùng có gói heroin nên Hoàng lấy luôn gói ma túy để xiết nợ 50 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng về nhà chia gói ma túy ra nhiều phần nhỏ vừa để sử dụng vừa để bán cho các con nghiện lấy tiền.

Sáng 14-12-2019, Hoàng bán 2,620 g heroin cho một người ở xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu) với giá 3 triệu đồng. Một tuần sau, Hoàng lấy ma túy ra sử dụng tiếp thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Hoàng, công an thu giữ tang vật 62,305 g heroin. Đối với Hùng, công an tách vụ án khác.

Tại phiên tòa vào sáng 5-5, Hoàng khai nhận bản thân Hoàng nghiện ma túy đã làm liều cấn trừ nợ bằng ma túy. Đứng trước bục khai báo, Hoàng thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê nhà làm lại cuộc đời.