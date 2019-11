Y án đối với siêu trộm trường học ở 13 tỉnh miền Tây

Ngày 28-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ siêu trộm trường học các tỉnh miền Tây và miền Đông do có kháng cáo của hai bị cáo.



Bị cáo Qui trình bày kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tại tòa ngày 28-11. Ảnh: NN

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Sang kháng cáo kêu oan về tội trộm cắp tài sản. Hai luật sư của bị cáo này đề nghị tòa chuyển tội danh cho bị cáo Sang tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Hoàng Qui xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo Sang mặc định đặt hàng cho Chính đi trộm về là mua nên là đồng phạm của tội trộm cắp tài sản. Cấp sơ thẩm phạt Sang mức án ngang bằng với Chính là có lợi cho bị cáo.

Bị cáo Qui bị cấp sơ thẩm phạt bốn năm tù. Tuy nhiên, bị cáo tham gia vụ án với vai trò giúp sức giản đơn, bị cáo thành khẩn khai báo, mức án bốn năm là quá nghiêm khắc nên giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo đó, tòa phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Sang, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Qui. Tuyên phạt Sang 15 năm tù, Qui 3 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.



Qui (áo đỏ) và Sang (áo xám) ngồi chờ tòa vào nghị án ngày 28-11. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phan Văn Chính nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các trường học tại các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ và các tỉnh như Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Chính chuẩn bị phương tiện là ba xe máy và một số dụng cụ để cạy ổ khóa, cạy cửa các phòng học lấy máy vi tính, linh kiện máy vi tính, máy in, dàn âm thanh, đàn organ và tivi mang về bán cho người khác.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2017 đến tháng 4-2018, Chính câu kết với Sang là chủ cửa hàng mua bán, trao đổi thiết bị, linh kiện máy vi tính, sửa chữa, cài đặt, lắp ráp máy vi tính S&T và Nguyễn Hoàng Qui (nhân viên cửa hàng của Sang) thực hiện 20 vụ trộm tài sản của 19 trường học tại các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ đem bán.

Theo cáo trạng, hầu hết tài sản trộm được Chính bán cho Sang, riêng tài sản là đàn organ thì Chính bán cho nhiều người ở TP.HCM.



Phan Văn Chính (bìa phải) cùng Qui và Sang tại tòa sơ thẩm xử hồi tháng 8. Ảnh: NN

Cáo trạng quy kết các bị cáo đã thực hiện 20 vụ trộm tại các trường học, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 830 triệu đồng.

Ngày 8-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công, Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Phan Văn Chính, khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Ngày 17-10-2018, Nguyễn Hoàng Qui bị Công an quận Ô Môn bắt khẩn cấp.

Đối với các tài sản do Chính cùng đồng phạm thực hiện tại các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các tỉnh đã khởi tố vụ án, bị can đối với Chính và các đồng phạm về tội trộm cắp tài sản để điều tra.