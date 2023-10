Ngày 17-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Cục CSGT phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong gần đường cao tốc, ô tô được phát hiện trên đường cao tốc.

Công an đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TS

Trước đó, vào khoảng 8 giờ, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông nằm dưới đường 963, đoạn gần đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

“Thi thể có nhiều dấu vết bị trầy xước, qua quan sát thì người dân chúng tôi thấy một ô tô màu đỏ, không có người bên trong đang đậu trên đường cao tốc” - một người dân cho biết.

Theo quan sát, ô tô đậu theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, vị trí phát hiện người đàn ông tử vong là làn đường phía đối diện ô tô. Ước lượng của PV, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường 963, nơi người đàn ông tử vong là hơn 10 mét.

Người dân phát hiện người đàn ông tử vong dưới đường 936, thấp hơn đường cao tốc khoảng 10 mét. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được Công an phường Phú Hữu phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức và lực lượng Cục CSGT Bộ Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: TS

Một nguồn tin cho biết, bước đầu, lực lượng CSGT xác định vụ việc không phải là tai nạn giao thông.

TỰ SANG