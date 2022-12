Phát hiện thi thể nữ giới trong phòng trọ, nghi bị giết

Đến tối 27-12, các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong phòng trọ.

Sự việc xảy ra tại một khu nhà trọ thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một), nạn nhân là phụ nữ tên N (46 tuổi, quê ở An Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày người dân tại khu nhà trọ phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ số 2 nên tìm cách kiểm tra.

Khi mọi người nhìn vào bên trong thì phát hiện người phụ nữ đã nằm bất động, cơ thể có dấu hiệu phân hủy nên báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, căn phòng trọ bị khóa, lực lượng chức năng phải phá cửa mới vào được bên trong.

Trong phòng trọ, bên cạnh thi thể có một con dao. Bước đầu khám nghiệm cho thấy cơ thể nạn nhân có một số vết thương, nghi ngờ bị sát hại.

Do nghi ngờ người phụ nữ bị sát hại nên cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ, lấy lời khai của nhiều người dân gần đó để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 19-12 một vụ giết người, cướp tài sản cũng xảy ra tại một kiot nằm trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn, thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là chị TAT (34 tuổi, quê An Giang), được phát hiện đã chết, trên người không mặc quần áo. Bước đầu, cơ quan công an xác định người này bị giết rồi cướp điện thoại, vàng. Vụ việc này cơ quan công an vẫn đang điều tra, chưa bắt được hung thủ.