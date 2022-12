Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội yêu cầu TP.HCM tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng tâm

(PLO)- Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đã đạt năm 2022 và đề nghị TP.HCM tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Sáng 7-12, Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X chính thức khai mạc. Kỳ họp có sự tham gia của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng tiêu cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thu ngân sách ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 1.638 nghìn tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 673 tỷ USD, hơn 194.000 DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động,... Riêng 9 tháng đầu năm 2022, GRDP cả nước đạt 8,93%, mức cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Theo ông Mẫn, cùng với cả nước, TP.HCM cũng đạt kết quả đáng mừng. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 457.800 tỷ đồng (tăng 17,05% so với cùng kỳ).

Trong đó, thu nội địa đạt 294.800 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 120 tỷ USD. Ngoài ra, tình hình an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo, góp phần an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường.

"Những thành tựu TP.HCM đạt được có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tôi trân trọng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân TP trong năm 2022", ông Mẫn nói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh TP.HCM và cả nước đang hứng chịu nhiều thách thức từ tình hình khu vực và thế giới, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết, tình hình tăng trưởng kinh tế của TP có xu hướng chậm lại.

Bên cạnh đó, tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng ngày càng phức tạp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa đóng góp nhiều vào sự phát triển của TP, chất lượng nguồn nhân lực nhất là nhân lực cao chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, tình trạng quá tải trường học, cơ sở đào tạo giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh công lập còn nan giải,...

Trong thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ngành của TP cần tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ 1, cần nắm chắc kịp thời thể chế hóa triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, có những giải pháp đột phá, tích cực về những nội dung mà Bộ Chính trị đã cho ý kiến, tiếp tục thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù cho TP, nếu kịp có thể trình Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp gần nhất.

Thứ 2, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, của từng đơn vị cấp huyện, xã để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề cấp bách của TP.

Ông Mẫn đề nghị: "TP cần tập trung cao độ phát triển, sản xuất kinh doanh, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thu chi ngân sách nhà nước, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỉ lệ giải ngân cao".

Thứ 3, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, kỉ luật kỉ cương công vụ của đội ngũ cán bộ các cấp các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động ngăn chặn đẩy lùi khi có vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ 4, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động bất ngờ, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng tham nhũng tiêu cực.

Thứ 5, HĐND TP tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nội dung nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị TP. Thực hiện Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, thực hiện tốt vai trò và quyền hạn của HĐND.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt niềm tin TP.HCM sẽ sớm trở thành trung tâm lớn về tài chính, thương mại, đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 phát triển ngang tầm các TP trong khu vực châu Á.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TP về điều hành kinh tế- xã hội (PLO)- Kỳ họp thứ tám, HĐND TP.HCM sẽ chất vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội đối với Chủ tịch UBND TP.HCM.

BẢO PHƯƠNG - THANH TUYỀN - NGUYỄN THẢO