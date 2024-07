Phó trưởng khoa Trường Chính trị Đắk Lắk bị khởi tố tội đánh bạc 29/07/2024 09:47

(PLO)- Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một phó trưởng khoa tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk để làm rõ hành vi đánh bạc.

Ngày 29-7, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận Ban Giám hiệu trường Trường này đã tạm đình chỉ công tác đối với ông NVK (45 tuổi, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng của Trường) vì vi phạm pháp luật.

Trường Chính trị Đắk Lắk. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố bị can đối với ông K để điều tra về tội đánh bạc.

Trước nữa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Chính trị Đắk Lắk.

Công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà NTH (40 tuổi, nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Hiện, lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk đã tạm đình chỉ công tác đối với bà H.

Như PLO đã thông tin, tháng 10-2023, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 -2022 tại Trường Chính trị Đắk Lắk.

Qua đó, Sở Tài chính Đắk Lắk chỉ ra nhiều sai sót trong việc thu học phí, tiền lương…tại Trường Chính trị Đắk Lắk

Cũng tại Trường Chính trị Đắk Lắk, năm 2018, lãnh đạo trường này trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột về việc bị kẻ gian đột nhập vào trường lấy trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng.

Do vượt thẩm quyền nên Công an TP Buôn Ma Thuột chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý.