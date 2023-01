Qua chơi tết, trộm luôn lắc vàng 4,1 lượng của em họ

(PLO)- Qua nhà em họ chơi Tết nhưng không thấy ai, Triều đã lấy trộm chiếc lắc vàng 18k trọng lượng 4,1 lượng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Thị Triều (35 tuổi, ngụ huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang) về hành vi trộm tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 26-1, Triều qua nhà em họ là N. (xã Vĩnh Trạch, huyện Châu Thành) chơi Tết nhưng không có ai ở nhà. Triều đi vào phòng thì phát hiện một chiếc lắc vàng 18k, trọng lượng 4,1 lượng có giá trị khoảng 120 triệu đồng. Nổi lòng tham, Triều đã lấy trộm chiếc lắc vàng rồi đi về.

Chị N. về phát hiện vàng bị mất nên đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện nhanh chóng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Triều là nghi phạm nên mời về làm việc. Ban đầu, Triều quanh co không thừa nhận nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Triều đã cúi đầu nhận tội.

Do Triều đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Công an huyện Châu Thành đã cho gia đình bảo lãnh Triều để phục vụ điều tra.

