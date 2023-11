Quốc hội thông qua 5 dự án luật trong tuần làm việc cuối của Kỳ họp này

Từ 27 đến 29-11, Quốc hội (QH) sẽ bước vào những ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6. Theo đó, QH sẽ thông qua một số dự án Luật và nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, QH sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật gồm Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, QH còn thông qua các dự thảo nghị quyết gồm Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Một nội dung quan trọng khác, QH sẽ thảo luận ở hội trường và cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời nghe các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và kết quả ba năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Trong phiên bế mạc diễn ra vào sáng 29-11, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của QH về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”.

Cùng đó, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV, cũng sẽ được thông qua.

Ngay sau đó, Chủ tịch QH sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp sau 23 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, QH cũng quyết định chưa thông qua hai dự luật là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ QH thấy rằng đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm, liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Chính vì vậy cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động, nhất là đối với an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế - xã hội.

Còn với dự Luật Đất đai sửa đổi, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường trong phiên họp sáng 22-11 thông tin đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Do đó, các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình QH thông qua.

“Sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của QH” – ông Cường nói.