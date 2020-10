Azerbaijan không cần lính đánh thuê, Thổ Nhĩ Kỳ chống Armenia

Ông Hikmet Hajiyev, cố vấn cấp cao của Tổng thống Azerbaijan nói với đài RT rằng những thông tin về việc Azerbaijan nhận hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng lính đánh thuê đến từ Syria trong cuộc xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh là tin giả và là sự tuyên truyền của Armenia.

Azerbaijan nói Armenia tuyên truyền chính trị rẻ tiền

“Có quan hệ đối tác chiến lược và cũng có quan hệ anh em giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột này, Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia với tư cách là bên thứ ba” – ông Hajiyev khẳng định.



Binh sĩ Azerbaijan tham gia tập trận chung với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Azerbaijan’s Defense Ministry/RT



Sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột của Azerbaijan với Armenia ở Nagorno-Karabakh chỉ là mang bản chất chính trị, địa chính trị và đạo đức, ông Hajiyev nói thêm.

“Azebaijan không cần sự tham gia của bên thứ ba. Chúng tôi có quân đội mạnh. Chúng tôi có đủ nguồn lực của riêng mình. Azerbaijan có 10 triệu dân và chúng tôi cũng có đủ tiềm năng dự trữ” – ông Hajiyev nói.

Các tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Azerbaijan trong một tuần giao chiến dữ dội ở đường tiếp xúc tại Nagorno-Karabakh chẳng có gì ngoài là sự tuyên truyền chính trị rẻ tiền của phía Armenia, cố vấn cấp cao của Tổng thống Azerbaijani Ilham Aliyev nói.

Ngoài ra, ông Hajiyev cũng bác tuyên bố về việc những lính đánh thuê Syria được triển khai để hỗ trợ Azerbaijan trong cuộc xung đột là tin giả. Làm như vậy sẽ là “phi logic” vì binh sĩ Azerbaijan nắm địa hình tốt hơn và có kinh nghiệm chiến đấu ở những khu vực đồi núi hơn, ông giải thích.

Ông Hajiyev đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Armenia đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), yêu cầu thực hiện các biện pháp chống lại Thổ Nhĩ Kỳ vì “sự viện trợ đa dạng” của nước này đối với các cuộc tấn công của Azerbaijan nhằm vào dân thường và các mục tiêu khác ở Armenia và tại khu vực Nagorno-Karabakh.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng Paris có thông tin đáng tin cậy việc lính đánh thuê Syria đã đến Nagorno-Karabakh thông qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Hajiyev chỉ trích những nỗ lực của Pháp về việc đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia. Ông nói rằng “Pháp không hành động trong sự hiểu biết toàn diện về tình hình” và “đưa ra cách tiếp cận phiến diện”.

“Pháp luôn ủng hộ Armenia bởi vì 500.000 người Armenia sống ở đó” – ông Hajiyev nói.

Ông Hajiyev tiếp tục chỉ ra rằng Pháp – nước có lịch sử phụ thuộc vào lính đánh thuê trong các chiến dịch quân sự ở châu Phi không nên đổ lỗi cho những nước khác về những điều như vậy.

Azerbaijan tố Armenia dùng nhà báo làm lá chắn sống

Quan chức Azerbaijan hối thúc các nhà báo nước ngoài kiềm chế đến vùng Nagorno-Karabakh do đây là vùng nguy hiểm và chính phủ Azerbaijan không thể chịu trách nhiệm cho sự an toàn và an ninh của họ.



Một cuộc biểu tình ủng hộ Azerbaijan ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Murad Sezer/REUTERS



Ông Hajiyev cáo buộc Armenia cố tình đưa các nhà báo tới những khu vực rất nguy hiểm và dùng họ làm lá chắn sống.

Ông Hajiyev nhắc lại lập trường của Azerbaijan rằng chính Armenia khai hỏa trước và liên tục nhắm vào dân thường ở Azerbaijan. Theo ông Hajiyev, Azerbaijan đang tiến hành những gì ông gọi là “chiến dịch thực thi hòa bình” nhằm buộc lực lượng Armenia rút khỏi khu vực tranh chấp. Chỉ có điều này mới mang lại cơ hội để giải quyết tranh chấp Nagorno-Karabakh phù hợp với luật pháp quốc tế, theo ông Hajiyev.

Trong khi đó, Armenia cáo buộc cáo buộc phía Azerbaijan là bên gây hấn trước và tấn công các mục tiêu dân sự ở Nagorno-Karabakh và bên trong lãnh thổ Armenia.

Chính phủ Armenia trước đó bày tỏ sẵn sàng làm việc với Nga, Mỹ và Pháp và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn với Azerbaijan.

Tuy vậy, phía Armenia cũng tuyên bố sử dụng tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ người Armenia tại Nagorno-Karabakh nếu Azerbaijan tiếp tục tìm kiếm giải pháp quân sự với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ.