Theo tờ The Straits Times ngày 19-10, Tập đoàn Năng lượng PXP của Philippines cho biết đang đàm phán với Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) về việc khai thác dầu khí chung ở Biển Đông.

PXP hôm 19-10 tiết lộ các cuộc đàm phán đang được công ty Forum (GSEC 101) Ltd – một công ty con của đơn vị Forum Energy Ltd, một nhánh của Tập đoàn PXP - tiến hành. Tuy nhiên, các bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Tập đoàn PXP cũng cho biết Philippines hiện đang thảo luận về một biên bản ghi nhớ (MoU) với Bắc Kinh liên quan việc khai thác chung tại Biển Đông.

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Năng lượng Philippines hôm 15-10 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Lệnh cấm này được ban hành năm 2014 theo quyết định của cựu Tổng thống Benigno Aquino III vì tranh chấp lãnh thổ.





Quyết định của ông Duterte được đánh giá sẽ mở đường cho việc khôi phục hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp, cũng như khả năng liên danh với Trung Quốc.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi nhấn mạnh chính phủ Philippines ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm khai thác nói trên “với thiện chí và sự quan tâm đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc, công ty Forum Ltd và Tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc”.

Tờ Philippine Star dẫn lời ông Cusi hôm 16-10 cho biết các công ty trong và ngoài nước, bao gồm cả tập đoàn dầu khí và vận tải biển Udenna Group của Philippines, đang “háo hức khai thác dầu khí ở Biển Đông sau khi Tổng thống Duterte dỡ bỏ lệnh cấm vào hôm 15-10”.

“Nhìn chung, việc dỡ bỏ lệnh cấm là điều tốt cho nền kinh tế và nhu cầu năng lượng của đất nước” - ông Cusi nói.

Theo The Straits Times, công ty Forum Ltd sẽ thực hiện Hợp đồng dịch vụ (SC) 72 bao gồm việc thăm dò khí đốt tại Bãi Cỏ Rong (phía đông bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Ngoài ra, sau quyết định của ông Duterte, hai dự án khác ở Biển Đông có thể sẽ được khôi phục từ bây giờ, bao gồm dự án SC 59 do Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines thực hiện và dự án SC 75 của Tập đoàn PXP.

Hồi năm 2019, Tổng thống Duterte cho biết Trung Quốc đề nghị với Philippines về việc kiểm soát cổ phần trong một liên danh năng lượng ở Biển Đông. Trung Quốc đưa ra điều kiện cụ thể là Philippines phải bỏ qua phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) chống lại Trung Quốc.

Philippines đã đệ đơn kiện chống lại Trung Quốc và áp đặt lệnh tạm hoãn thăm dò dầu khí kể từ năm 2014 để chờ phán quyết của PCA. Đến năm 2016, PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông của Trung Quốc.