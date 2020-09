Hôm 22-9, ông Tony Blinken - cố vấn thương mại hàng đầu của cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết ông Biden không loại bỏ nhưng sẽ hạn chế áp đặt các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu. Đồng thời, ông tiết lộ ứng viên đảng Dân chủ sẽ tìm cách hòa giải với các đồng minh bị ảnh hưởng do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump, theo tờ South China Morning Post.



“Chúng tôi sẽ sử dụng thuế quan khi cần thiết, nhưng với có một chiến lược và kế hoạch rõ ràng" - ông Blinken nói trong một cuộc trao đổi trực tuyến do Phòng Thương mại tổ chức vào sáng 22-9.





Ứng viên Joe Biden. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Blinken cho thấy cách tiếp cận trái ngược của ông Biden so với các mức thuế đơn phương mà ông Trump đã áp lên Trung Quốc và các đồng minh như châu Âu và Canada, đồng thời ông nói rằng những mức thuế đó là "sự cứng rắn giả tạo" và "gây hại cho người dân Mỹ".



Tuy nhiên, ông không nói rõ những hành động nào có thể dẫn đến việc chính quyền ông Biden áp dụng các loại thuế nhập khẩu mới mà chỉ nói rằng nếu ông Biden thắng cử, ông sẽ "mạnh tay thực thi luật thương mại Mỹ bất kỳ lúc nào với bất kỳ hành vi gian lận nào đe dọa công việc của người Mỹ."



Ông Blinken cho biết ông Biden không từ bỏ việc quay trở lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - một thỏa thuận thương mại do ông Obama đàm phán nhưng sau đó bị ông Trump từ bỏ. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại quan điểm của chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ rằng chính quyền ông Biden sẽ ưu tiên các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước trước khi cân nhắc bất kỳ hiệp định thương mại mới nào.



Ông cũng cho biết chính quyền ông Biden sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các đồng minh như Liên minh châu Âu (EU) - những người đã tức giận bởi các khoản thuế quan của ông Trump đối với hàng xuất khẩu của họ.



“EU là thị trường lớn nhất trên thế giới. Chúng ta cần cải thiện các mối quan hệ kinh tế của mình, đồng thời chấm dứt một cuộc chiến thương mại mà chính quyền ông Trump tạo ra" - ông nói.



Ông Blinken cho biết Nhà Trắng dưới sự điều hành của Biden sẽ sử dụng mối quan hệ với EU và các đồng minh khác để "thiết lập lại" quan hệ kinh tế và công nghệ với Trung Quốc, sau khi quan hệ Washington-Bắc Kinh rạn nứt trong nhiệm kỳ của ông Trump.



Ông nói: “Việc kết hợp sức mạnh của các đối tác và đồng minh lại với nhau, sẽ giúp chúng ta sẽ có vị thế tốt hơn nhiều so với việc rút lui hoặc hành động một mình”.

