Hé lộ nước cờ ‘kiên nhẫn chiến lược’ của Nga với Mỹ

Tổng thống Nga lên tiếng về can thiệp Venezuela Theo hãng tin TASS (Nga), Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp báo với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ở Rome ngày 4-7 đã tuyên bố cuộc khủng hoảng kéo dài tại Venezuela là điều rất đáng lo ngại đối với Nga. Ngoài ra, Moscow cũng lo ngại về nỗ lực khuấy động cuộc khủng hoảng này từ các nước bên ngoài. Theo ông Putin, điều đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình. “Phương án can thiệp quân sự hay can thiệp chính trị từ bên ngoài vào vấn đề ở quốc gia Nam Mỹ là không thể chấp nhận được” - ông Putin nói. Đồng thời, tổng thống Nga cho biết tình trạng căng thẳng giữa Tổng thống Nicolas Maduro và thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đang phá hủy chính khái niệm dân chủ cốt lõi tại Venezuela.