Ngày 23-10 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (USCG) đang đánh giá khả năng đóng các tàu tuần tra Sentinel ở Samoa thuộc Mỹ, như một phản ứng trước các hoạt động bất hợp pháp và quấy rối của Trung Quốc ở khu vực, theo hãng tin Sputnik.





USCG bày tỏ ý định đánh giá việc đóng các tàu tuần tra phản ứng nhanh ở tây Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải, chẳng hạn như ngăn chặn việc đánh bắt trái phép và quấy rối gần đây của các tàu Trung Quốc - ông O'Brien thông báo trong một báo cáo do hãng tin Reuters thu được.



Theo phóng viên Ryan Browne của kênh CNN, nếu đề xuất được thông qua, thì Mỹ "có thể mở rộng hơn nữa sự hiện diện của mình" trong khu vực.



"Việc Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và phớt lờ quy định, cũng như quấy rối tàu thuyền hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã đe dọa chủ quyền của Mỹ và các nước láng giềng trên Thái Bình Dương và gây nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực" - ông O'Brien nói.



"Những nỗ lực của Chính phủ Mỹ và của USCG là rất quan trọng để chống lại những hành động gây mất ổn định và gây hấn của Trung Quốc" - ông nói thêm.



Thông báo công khai này được đưa ra chỉ một ngày sau khi quan chức thuộc chính quyền ông Trump nói chuyện với Thống đốc Samoa thuộc Mỹ Lolo Matalasi Moliga.



USCG đã đưa ra một báo cáo dài 40 trang về "Đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định" vào tháng trước, thông báo rằng việc đóng các tàu tuần tra sẽ tăng cường tập trung vào "việc thực thi luật tài nguyên biển sống của Mỹ trên biển".



Theo báo cáo, Trung Quốc phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát các tàu của mình, bao gồm cả các tàu đánh cá ở vùng nước xa (DWF) và chứng minh rằng họ đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ các quy tắc và cấu trúc quản trị quốc tế.



"Các quốc gia có chủ quyền phải được phép thu lợi từ các nguồn lực kinh tế của riêng họ" - báo cáo nhấn mạnh.



Theo báoc cáo của USCG, các tàu DWF đã thực hiện các hoạt động đánh bắt ở quy mô công nghiệp, đang gây nguy hiểm cho an ninh lương thực toàn cầu và tạo ra "tác động gây mất ổn định đối với các quốc gia dễ bị tổn thương ở ven biển".