Ông Biden lên tiếng về thông tin con trai ông tham nhũng

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm ngày 21-10 đã trả lời truyền thống, nói rằng thông tin con trai ông là Hunter Biden đã lợi dụng danh thế của ông để thực hiện các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài chỉ là những thủ đoạn thất bại để cố gắng bôi nhọ ông và gia đình, đài RT đưa tin.

Ông Biden bác thông tin con trai mình trục lợi



Mặc dù ông Biden đã gần như không xuất hiện trên báo chí trong thời gian qua nhưng hôm 21-10 ông đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn từ xa với đài WISN, một chi nhánh của đài ABC News ở TP Milwaukee, bang Wisconsin.

Phóng viên Adrienne Pedersen của đài WISN đã hỏi ông Biden về phát ngôn gần đây của Thượng nghị sĩ Ron Johnson của bang Wisconsin, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện thuộc đảng Cộng hòa. Ông Johnson trước đó cáo buộc con trai ông Biden là Hunter Biden đã trục lợi vào thời gian ông Biden còn là phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.



Ông Biden bác bỏ thông tin cho rằng con trai ông đã lợi dụng tên tuổi ông để trục lợi. Ảnh: REUTERS/Tom Brenner/RT



“Đây chính là thứ rác rưởi mà Rudy Giuliani, tay sai của Trump…đã nỗ lực nhằm bôi nhọ tôi và gia đình tôi. Ngay cả người từng phục vụ ông ta trong ở Ủy ban đó (Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện thuộc đảng Cộng hòa) cũng nói rằng điều mà Ron Johnson nói là không có cơ sở. Phần lớn giới tình báo đã nói rằng không có cơ sở nào về việc đó cả. Ron nên xấu hổ về bản thân mình" - ông Biden trả lời phỏng vấn với WISN.



Mặc dù vậy, bằng cách nào WISN thu thập được đoạn băng chưa chỉnh sửa của cuộc phỏng vấn, cho thấy một phụ tá của ông Biden đã cố gắng ngăn phóng viên Pedersen trước khi cô ấy đặt câu hỏi.

"Adrienne, đó là tất cả thời gian chúng tôi có, tôi rất xin lỗi" - phụ tá ông Biden đã ngăn phóng viên Pedersen trước khi cô đặt câu hỏi cho ông Biden.



Trong thời gian gần đây, ông Johnson phụ trách cuộc điều tra của ủy ban về các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden, bao gồm các liên doanh ở Trung Quốc và công việc với vai trò hội đồng quản trị của công ty khí đốt Ukraine Burisma.

Tháng trước, ông Johnson cũng đã đưa ra một báo cáo với tiêu đề "hàng triệu USD trong các giao dịch tài chính đáng ngờ”. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chỉ nói rằng cựu phó tổng thống đã nhận hối lộ từ nước ngoài thông qua con trai.



Ông Trump cố gắng hạ bệ đối thủ trước ngày bầu cử



Tổng thống Trump và chiến dịch tranh cử của ông đang cố hạ bệ ông Biden bằng việc cáo buộc con trai ông Biden có quan hệ làm ăn mờ ám tại Ukraine và Trung Quốc. Thậm chí, ông Trump còn muốn Bộ trưởng Tư pháp William Barr vào cuộc điều tra vụ việc này.



"Chúng ta phải kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp hành động. Ông ấy phải hành động và phải hành động nhanh chóng. Đây là một vụ tham nhũng lớn và điều đó phải được biết trước cuộc bầu cử" - ông Trump nói trong chương trình "Fox & Friends" của đài Fox News.



Ông Trump kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp vào cuộc điều tra gia đình ông Biden trước cuộc bầu cử. Ảnh: GETTY



Trước đó, tờ New York Post đã công bố một loạt email chứng minh mối quan hệ làm ăn giữa ông Hunter Biden với Trung Quốc. Cụ thể, có một email được gửi tới ông Hunter Biden vào ngày 13-5-2017 với tiêu đề "Expectations" (những kỳ vọng), đề cập chi tiết "những gói thù lao" dành cho sáu người trong một liên doanh không được nêu tên cụ thể.



Trong email, ông Hunter Biden được xác định là "chủ tịch/phó chủ tịch tùy thuộc vào thỏa thuận với CEFC" (Công ty năng lượng Hoa Tín có trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc). Trong thỏa thuận chia cổ phần, email có ghi một câu: "10 held by H for the big guy?" (H giữ 10% cho gã to?). Theo Đài Fox News, H là viết tắt của Hunter và "gã to" chính là ông Joe Biden.