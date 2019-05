Pháp mắc kẹt giữa tướng Haftar và Tripoli

Chiến lược của Pháp nhiều rủi ro Một quan chức cấp cao Pháp biết về chính sách chính phủ cho biết việc ủng hộ tướng Haftar một phần do nhu cầu cấp thiết phải ngăn chặn đà cung cấp vũ khí và tiền bạc cho các nhóm vũ trang Hồi giáo đe dọa đến các chính phủ non trẻ ở Niger, Chad và Mali vốn được Pháp ủng hộ. Đó là lý do tại sao Pháp đang quan sát trong lo lắng với tình hình ở Algeria - thuộc địa cũ và là một nhà cung cấp khí gas lớn của mình, nơi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, 82 tuổi vừa bị buộc phải từ chức sau 20 năm cầm quyền. Việc ông Bouteflika sụp đổ cho thấy chiến lược của Pháp đầy rủi ro. Tướng Haftar không còn trẻ, đã 75 tuổi, năm ngoái từng trải qua sáu tuần nằm bệnh viện ở Pháp và chưa có người kế nhiệm rõ ràng, dù có bổ nhiệm các con trai mình vào các vị trí chủ chốt. Và về cơ bản tướng Haftar cũng không quá mạnh như Pháp nghĩ. Cuộc tấn công vào Tripoli gặp kháng cự mạnh hơn nhiều tướng Haftar đã nghĩ. Các lực lượng dân quân không bỏ phe GNA để theo ông này.