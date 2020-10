Thực hư việc Trung Quốc giám sát máy bay Mỹ bay qua Đài Loan

Tờ South China Morning Post ngày 24-10 dẫn nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết nước này đã giám sát một máy bay chiến đấu của Mỹ khi nó bay qua miền bắc Đài Loan trong tuần này, bất chấp việc Mỹ và Đài Loan phủ nhận thông tin.





Một máy bay của lực lượng Không quân Mỹ. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Vụ việc bắt đầu xảy ra khi hai dịch vụ theo dõi hành trình Golf9 và Tokyo Radar đưa tin trên Twitter hôm 21-10 về việc một máy bay mang số hiệu 62-4134 đã bay qua không phận Đài Bắc ở độ cao 31.500 feet.



Mặc dù lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan phủ nhận thông tin nhưng Không quân Mỹ hôm 21-10 đã xác nhận rằng một trong những máy bay giám sát điện tử RC-135W của nước này đã ở trong khu vực vào thời điểm được báo cáo.



"Tôi có thể xác nhận rằng một máy bay RC-135W đã bay qua phần phía bắc của Đài Loan như một phần của nhiệm vụ định kỳ. Nhưng vì lí do an ninh, chúng tôi không thể công khai chi tiết về nhiệm vụ" - Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố do trang web quân sự The War Zone công bố.



Tuy nhiên, vào ngày 23-10, một sĩ quan cấp cao của Mỹ đã lên tiếng phủ nhận thông tin về chuyến bay.



"Chúng tôi không có bất kỳ máy bay Mỹ nào ở khu vực đó vào ngày và giờ được đề cập" - Trung tá Tony Wickman, giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương nói.



Bất chấp sự bối rối rõ ràng của lực lượng không quân Mỹ và sự phủ nhận của Đài Loan, một nguồn tin từ bên trong quân đội Trung Quốc cho biết chuyến bay đã diễn ra và được giám sát chặt chẽ.



"Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ đường bay của máy bay chiến đấu của Mỹ qua Đài Bắc để đảm bảo hoạt động này không có ý đồ xấu" - người này nói với tờ South China Morning Post.