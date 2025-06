Sở Y tế TP.HCM thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 16/06/2025 12:26

Sáng 16-6, Đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).

Tại buổi thăm, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam ghi nhận và cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM thời gian qua đã luôn gắn bó với Sở Y tế TP.HCM trong truyền thông các hoạt động của ngành, đồng thời thông tin kịp thời đến người dân những thành tựu y tế, tuyên truyền kiến thức y khoa, các chính sách trong khám chữa bệnh…

Đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM thăm và cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. Ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ thêm về hoạt động của ngành y tế, Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Nam cho biết ngành y tế TP.HCM đang có nhiều kế hoạch lớn, định hướng trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực ASEAN và châu Á theo chủ trương của TP.

Cụ thể, ngành đã có những ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân. Gần đây nhất là kỹ thuật thông van tim can thiệp bào thai đã tạo nên bước tiến mạnh mẽ của y tế TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Cạnh đó là kỹ thuật can thiệp mạch vành, can thiệp mạch não, điều trị tai biến…

Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Nam và Nhà báo Đinh Đức Thọ bắt tay thân tình. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước tình hình mới, ông Nam cũng chia sẻ thêm, hiện ngành y tế TP.HCM đang rốt ráo thực hiện đề án sắp xếp lại cơ sở y tế, nhất là khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nên khối lượng công việc rất lớn.

Để làm tốt nhiệm vụ, Sở đang thực hiện đánh giá lại nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ở từng địa bàn, từ đó có định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế, đầu tư phù hợp để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi nhất.



Đoàn đại diện Sở Y tế TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM chụp hình kỷ niệm. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhân dịp này, Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Nam chúc tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều tuyến bài hay. Ông Nam cũng mong báo tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế TP để cập nhật, tuyên truyền thông tin y tế kịp thời đến với người dân.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn Sở Y tế TP.HCM thời gian qua đã hỗ trợ báo, nhất là hỗ trợ phóng viên của báo được tiếp cận thông tin, giúp công tác truyền thông về lĩnh vực y tế được hiệu quả.

Ông Thọ cũng mong rằng thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục gắn kết, hỗ trợ thông tin và có những hợp tác về truyền thông, nhất là về những thành tựu, nỗ lực của ngành y tế TP.HCM.