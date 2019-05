Bác sĩ 'dụ' chiếc đinh trong ngực bệnh nhân ra ngoài

Ngày 30-5, thông tin từ Đơn vị Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ, cho biết vài ngày trước, bệnh nhân Đ.T.H (18 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau vùng đáy phổi trái, đau thượng vị lan ra sau lưng kèm theo khó thở nhẹ, thông khí phổi trái giảm, không đau vai trái, cử động tay trái bình thường.



Khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân đã phẫu thuật kết hợp xương đòn trái bằng hai đinh kirschner cách bảy tháng.



Hình ảnh chiếc đinh trong và sau khi phẫu thuật. ẢNH: N.MAI

Trước khi đến BVĐK tỉnh Phú Thọ bốn ngày, bệnh nhân xuất hiện đau vùng đáy phổi trái lan ra sau lưng, kèm theo khó thở. Do đó, bệnh nhân đi khám ở bệnh viện tư nhân (Hà Nội) do nghi ngờ có dị vật trong dạ dày. Sau đó lại tiếp tục đến BV huyện Sóc Sơn - Hà Nội và được chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, khi các BS nội soi dạ dày tá tràng lại không tìm thấy dị vật. Sau khi các BS hội chẩn thêm, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, phát hiện dị vật kim khí trong khoang màng phổi trái kèm theo tràn khí.

“Để được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, BS khuyên tôi về BV tỉnh nên tôi về khám tại BVĐK tỉnh Phú Thọ”, bệnh nhân nói.

Tại đây, sau khi thăm khám, bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang và cắt lớp vi tính lồng ngực. Kết quả phim cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy có dị vật dạng kim khí trong khoang màng phổi trái, tràn dịch. Do đó bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ngực trái để lấy dị vật và xử lý tràn khí khoang màng phổi trái.

Sau phẫu thuật một ngày bệnh nhân H. đã ổn định, được rút bỏ dẫn lưu khoang màng phổi, đi lại và ăn uống gần như bình thường.

"Những ngày đau đớn tôi phải "chiều" chiếc đinh lắm. Nó di chuyển đến đâu tôi phải nằm xoay người theo mới có thể chịu nổi được những cơn đau. Chuyện chiếc đinh di động trong người tôi thật sự là kỳ tích, kỳ tích hơn nữa là các bác sĩ đã dụ được nó ra khỏi cơ thể tôi", bệnh nhân chia sẻ".

Theo bác sĩ Dương Xuân Phương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, đây là một ca bệnh hy hữu, hiếm gặp, ngay cả các bác sĩ trong hội đồng duyệt mổ đã làm việc rất lâu năm rồi mà cũng ngạc nhiên.



"Nguyên nhân là do chiếc đinh đó di chuyển từ vị trí xương đòn trái theo thời gian nó rơi tự do vào trong khoang màng phổi trái. Trước khi mổ ca bệnh này thì kíp phẫu thuật và kíp gây mê hồi sức đã chuẩn bị tối đa các phương án đề phòng nếu có tổn thương hệ thống mạch máu lớn và tim. Rất may mắn là chiếc đinh chỉ làm rách nhu mô phổi gây tràn khí khoang màng phổi trái", bác sĩ Phương giải thích.