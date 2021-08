Chiều 20-8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin trên.

Nữ bệnh nhân sinh năm 1964 được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR vào 17-8, nhập viện vào 23 giờ cùng ngày.

Trước đó, bệnh nhân ở nhà 10 ngày, sốt cao, ho đờm, khó thở nhiều đã đến phòng khám tư nhân khám và uống thuốc (không rõ loại).

Sau uống thuốc thấy không đỡ nên vào bệnh viện thị xã Buôn Hồ điều trị ngày 15-8. Tại đây bệnh nhân được chụp phim X-quang phổi và test nhanh COVID-19 âm tính (mẫu này sau đó được gửi xét nghiệm PCR…).



Đắk Lắk có 637 người dương tính với COVID-19 tính đến chiều 20-8.

Điều trị nội khoa đến ngày 16-8, bệnh nhân không đỡ, diễn biến nặng hơn nên được chuyển Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị. Tại khoa Cấp cứu bệnh nhân được sàng lọc lại lần 2 bằng test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính, sau đó được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (tại đây được làm xét nghiệm RT-PCR).

Sau một ngày điều trị với chẩn đoán suy hô hấp/ARDS/Viêm phổi nặng, đến 10 giờ ngày 17-8, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy bệnh nhân dương tính, được khoa phòng và bệnh viện cách ly, chuyển vào Đơn nguyên điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong tình trạng hôn mê, kích thích vật vã, thở theo máy qua nội khí quản. Chẩn đoán: Suy hô hấp nặng, nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa phủ tạng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 nghi ngày thứ 12.

Sau 3 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa... Đến 1 giờ 15 ngày 20-8, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 ngày thứ 12.

Như vậy, đây là trường hợp thứ 3 tử vong sau khi mắc COVID-19 trên địa bàn (trước đó 1 trường hợp ở TP Buôn Ma Thuột và 1 trường hợp ở Cư Kuin).

Đến chiều nay, Đắk Lắk có 637 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 189 người đã khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong.

Trong số 32 trường hợp mới phát hiện, nhiều người có yếu tố dịch tễ về từ Bình Dương, TP.HCM.