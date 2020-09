Bạn có biết: “Nguyên liệu” để sản xuất nước tinh khiết đóng chai mà chúng ta uống hàng ngày?



Cùng điểm qua 5 nguồn gốc của nước tinh khiết đóng chai để hiểu rõ hơn về đặc tính của từng loại “nguyên liệu” làm ra các chai nước mà chúng ta vẫn uống hàng ngày nhé!

Nước là yếu tố không thể thiếu với cơ thể và đời sống mỗi người. Tuy nhiên, nước cũng có rất nhiều nguồn gốc như nước suối, nước máy, nước ngầm... Vậy đâu là loại nước an toàn, tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nước tinh khiết đóng chai khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm chất lượng từ những thương hiệu uy tín, cũng có những sản phẩm từ các cơ sở sử dụng nguồn nước không đảm bảo hoặc có nguy cơ ô nhiễm, kết hợp với công nghệ, quy trình xử lý kém chất lượng, gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe và tránh những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng nguồn nước không an toàn, bạn cần nắm rõ nước tinh khiết đóng chai được bắt nguồn từ đâu và quy trình xử lý như thế nào.

Nước mặt từ sông: Là nguồn gốc gần gũi nhất với con người, nước được lấy về từ sông sẽ được trải qua quá trình lọc các chất bẩn và vi khuẩn để có thể trở thành nước tinh khiết. Tuy nhiên, nước sông hiện nay đang bị ô nhiễm nặng tại một số địa phương nên được khuyến cáo hạn chế sử dụng.





Nước mặt từ suối: Nằm sâu trong lòng đất và được chảy qua nhiều địa tầng khác nhau, nguồn nước từ suối khoáng được xem là nguồn tài nguyên quan trọng vì chứa nhiều khoáng chất và rất có lợi cho cơ thể.

Nước từ núi đá: Dòng nước tinh khiết từ trên núi đá sẽ được thanh lọc bởi những tầng đá cổ tự nhiên. Nước được lấy từ núi sẽ đảm bảo độ tinh khiết đến mức có thể sử dụng trực tiếp.

Nước ngầm bình thường: Nước ngầm trong đất là một dạng nước được tích trữ trong không gian rỗng, các khe nứt của các lớp đất đá. Hiện nay nước ngầm được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được xem là nguồn tài nguyên thiên nhiên dễ sử dụng nhất.





Nước ngầm từ mạch ngầm núi lửa: Là dòng nước hiếm và an toàn nhất, mạch nước ngầm trong núi lửa được xem là nguồn nước tinh khiết hoàn hảo nhờ vào lớp đá núi lửa lâu năm giúp lọc đi những bụi bẩn và tạp chất. Từ đó hình thành nguồn nước ngầm tự nhiên, mát lành, được cách ly với môi trường bên ngoài qua hàng ngàn, hàng triệu năm nên rất tinh khiết.

Nước tinh khiết TH true WATER được khai thác từ mạch nước ngầm tự nhiên tại ngọn núi lửa đã tắt được hình thành từ triệu năm trước có tên gọi Núi Tiên ở Nghệ An - nơi có điều kiện khí hậu và địa hình vô cùng thuận lợi. Loại đá magma basalt hàng triệu năm tuổi trong lòng ngọn núi này giúp thanh lọc và loại bỏ được các tạp chất, bởi vậy mạch nước ngầm ở đây được xem là nguồn nước lý tưởng cho sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai.