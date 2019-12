Những loại nước ép giúp giảm cân nhanh chóng

Một số loại nước ép có thể giúp đốt cháy chất béo bằng cách tăng sự trao đổi chất. Ngoài ra, chúng có có thể giúp tăng khả năng miễn dịch. Những điều này cũng có thể giúp vóc dáng cân đối và giảm cân tốt. Dưới đây là những loại nước ép có thể giúp chúng ta giảm cân, theo The Health Site.

Nước ép mướp đắng

Theo Ayurveda, nước ép mướp đắng rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường và người huyết áp cao. Chúng có thể làm tăng sản xuất insulin bằng cách hạ thấp mức đường trong máu. Với việc kiểm soát mức độ đường dư thừa trong cơ thể, nước ép mướp đắng cũng có thể giúp giảm cân gián tiếp.



Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt có chứa vitamin A, C và K. Chúng còn rất giàu chất xơ, làm tăng khả năng tiêu hóa và không cho phép chất béo trong gan “đóng băng”. Ngoài ra, Beta carotene trong cà rốt có thể làm giảm khả năng bị lão hóa bằng cách biến nó thành vitamin C.



Cà rốt rất giàu chất xơ, làm tăng khả năng tiêu hóa và không cho phép chất béo trong gan “đóng băng”. Ảnh: Internet

Nước ép bầu

Quả bầu chứa lượng calo thấp và chất xơ cao. Chính vì thế, uống một ly nước ép bầu hàng ngày vào buổi sáng có thể giúp tránh ăn quá nhiều do cảm thấy no. Ngoài ra, uống nước ép bầu có thể giúp da sáng lên do lưu thông máu tốt trong cơ thể.



Quả bầu chứa lượng calo thấp và chất xơ cao. Ảnh: Internet

Nước ép rau bina

Rau bina chứa chất chống oxy hóa, magiê, canxi, chất xơ…. Ngoài ra, rau bina còn chứa thyllakoid, làm cho người uống giảm cảm giác thèm ăn. Rau bina ngoài giúp giảm cân, các hợp chất được trong rau bina còn có thể cung cấp nhiều lợi ích khác cho sức khỏe người sử dụng.



Rau bina còn chứa thyllakoid, làm cho người uống giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh: Internet

Nước súp lơ xanh

Súp lơ xanh (bông cải xanh) có chứa nhiều vitamin, giàu chất . Ăn súp lơ nhiều sẽ giữ cho dạ dày no lâu. Chính vì thế, súp lơ xanh là lựa chọn tốt cho người muốn giảm cân.



Ăn súp lơ nhiều sẽ giữ cho dạ dày no lâu. Ảnh: Internet