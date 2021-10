Ngày 2-10, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo kết luận của ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sau cuộc họp trực tuyến

với UBND thành phố Phan Thiết.



Kiểm soát người ra vào Cảng Phan Thiết

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hiện nay năng lực y tế của tỉnh còn hạn chế, mức độ tiêm vaccine chỉ mới ở mức trung bình và gần với các tỉnh, thành phía Nam. Do đó các yếu tố này ảnh hưởng, tác động lớn đến các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh.

Đến nay, thành phố Phan Thiết vẫn chưa xác định rõ được nguồn lây của các F0 trong cộng đồng thời gian qua, mà chỉ xác định các chùm lây nhiễm ở các khu vực, gây khó khăn trong công tác truy vết, nguy cơ lây lan rất cao trong cộng đồng.

Thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết xác định rõ nguồn lây, truy vết logic, đánh giá mối quan hệ chung giữa các nguồn lây để có nhận định chính xác, đề xuất, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch hợp lý.

Khẩn trương rà soát, đánh giá lại mức độ nguy cơ các thôn, khu phố, phường, xã trên tinh thần khách quan, sát với điều tra dịch tễ. Phối hợp Sở Y tế để có báo cáo, đề xuất cụ thể cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch cho toàn địa bàn thành phố trước 10 giờ 00 phút ngày 2-10. Trong đó lưu ý áp dụng ngay biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16, có thể thực hiện cho cả phường, xã hoặc một vài thôn, khu phố đối với khu vực xác định là vùng đỏ.

Với khu vực vùng cam, thực hiện 2 lớp phong tỏa (phong tỏa cứng, vùng biên), kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường, kể cả đi làm, trừ các trường hợp đặc biệt; đối với khu vực vùng vàng đã xác định rõ nguồn lây thì phong tỏa gọn khi phát sinh ca nhiễm.



Một chợ dã chiến ở khu vực phong tỏa Phan Thiết

Khẩn trương hoàn thành xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại vùng đỏ, vùng cam và khu vực bờ sông từ cầu Dục Thanh, kè sông Cà Ty đến đường Võ Văn Tần trong ngày 2-10. Vùng nào đã xét nghiệm lần 1 thì tiếp tục lần 2 theo quy định.



Tiếp tục có văn bản nhắc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Lưu ý xét nghiệm đối với các đối tượng nguy cơ cao, cơ sở kinh doanh... để kịp thời tự sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.

Tiếp tục sắp xếp lại chợ truyền thống theo các văn bản chỉ đạo của UBND trước đây. Hoạt động của chợ truyền thống phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định trong phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán rong lấn chiếm vỉa hè dọc theo các tuyến đường gần chợ.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tuần tra ở các khu vực phong tỏa, vùng giãn cách; kiểm soát chặt phương tiện, người ra vào các chốt kiểm soát. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Phan Thiết khẩn trương tổ chức sắp xếp lại toàn bộ hoạt động tại cảng, tổ chức xét nghiệm sàng lọc. Trường hợp ổ dịch tại Cảng cá Phan Thiết tiếp tục phát sinh ca F0 thì phải tạm dừng hoạt động.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết xây dựng quy chế phối hợp hoạt động. Lưu ý lắp camera ở những khu vực tập trung đông người, hạn chế phương tiện và người ra vào, phân chia khu vực bốc dỡ hàng hóa, khu vực đỗ xe, khu vực khai báo y tế, phân luồng xe ra vào để tránh bị ách tắc lưu thông, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Có kế hoạch rà soát các cảng cá khác trên địa bàn thành phố để chủ động sắp xếp hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tình huống phức tạp.

Sở Y tế chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch tễ, kết quả xét nghiệm sàng

lọc cộng đồng của thành phố Phan Thiết để thẩm định, đánh giá mức độ nguy cơ của các phường, xã và toàn thành phố, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh biện pháp áp dụng phòng, chống dịch phù hợp.



Phối hợp các địa phương, chỉ đạo tăng cường lực lượng y tế hỗ trợ cho thành phố Phan Thiết trong công tác xét nghiệm. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ cho thành phố Phan Thiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là tại các khu vực phong tỏa, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội.



Toàn tỉnh Bình Thuận đến sáng nay đã có tổng số 3.294 ca mắc COVID-19 trong đó thị xã La Gi có ca mắc nhiều nhất với 1.939 ca và đáng mừng đang có dấu hiệu giảm mạnh.

Thành phố Phan Thiết có ca mắc nhiều thứ hai với 823 ca và chỉ trong ngày 1-10 đã có đến 54 ca mắc trong tổng số 61 ca toàn tỉnh. Đáng chú ý có đến 30 ca nhiễm trong cộng đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phải phong tỏa một khoa do có người điều trị nhiễm SARS-CoV-2.