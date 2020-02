TP.HCM: Buộc ngưng hoạt động một viện thẩm mỹ 'chui'

Sáng 19-2, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa yêu cầu viện thẩm mỹ Kristina (40A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3) ngưng ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do chưa được Sở Y tế TP cấp giấy phép.

Trước đó, ngày 17-2, từ thông tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành kiểm tra hoạt động của viện thẩm mỹ Kristina.

Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận nơi đây gắn biển hiệu “KRISTINA BEAUTY CENTER”, có hoạt động chăm sóc da, điều trị da bằng laser cho khách hàng. Tuy nhiên, viện thẩm mỹ chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế tạm giữ một hộp chứa ba lọ Fusion F-Magistral, một lọ Botulax, hai lọ Beautem đã qua sử dụng để làm rõ hành vi khám bệnh, chữa bệnh của viện thẩm mỹ này.

Ngoài ra, nơi đây còn quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên trang điện tử kristina.vn nhưng chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu viện thẩm mỹ Kristina ngưng ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tháo gỡ các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Hiện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với viện thẩm mỹ Kristina, đồng thời đề nghị Phòng Y tế quận 3 giám sát việc ngưng hoạt động của viện thẩm mỹ này.