Bản tin trưa 12h của Bộ Y tế, cho biết cả nước có thêm 50 ca mắc COVID-19 mới, 50 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (9), Lạng Sơn (8), Long An (1). Cụ thể:



Ca bệnh BN7434-BN7441 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 4 ca F1, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN7445 ghi nhận tại tỉnh Long An: Nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, Long An; đang được điểu tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 31-5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Ca bệnh BN7433, BN7442-BN7444, BN7446-BN7458, BN7466-BN7474, BN7477-BN7482 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN7459-BN7465, BN7475-BN7476 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca F1, 2 ca sàng lọc ho sốt, 3 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 2 liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong nhân viên y tế cao hơn rất nhiều so với người dân thường. Trong khi cán bộ y tế chỉ chiếm 3% dân số toàn cầu, có tới khoảng 14% các ca nhiễm được báo cáo cho WHO là thuộc nhóm cán bộ y tế. Vì vậy, việc bảo vệ nhân viên y tế là mấu chốt trong việc đảm bảo cho một hệ thống chăm sóc, điều trị và phòng chống dịch được vận hành trôi chảy.

Nhằm giúp Bắc Giang làm tốt hơn về kiểm soát nhiễm khuẩn, Bộ Y tế đã cử nhiều chuyên gia tới nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ làm kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách tại địa phương. Đối tượng tập huấn mở rộng dần từ các bệnh viện ưu tiên, tuyến tỉnh, thành phố đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện…

Bên cạnh đó, Bộ cũng hướng dẫn, thiết lập các bệnh viện chuyên khoa thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và hỗ trợ về công tác phòng chống kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ nhân viên y tế, đồng thời cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.