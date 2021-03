Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gần 400 người bị ngộ độc

Ngày 28-3, Công an tỉnh Bình Định cho hay Phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với Công an huyện Tây Sơn, các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, điều tra mở rộng, làm rõ nguyên nhân làm gần 400 người tại hai xã Bình Tường, Vĩnh An của huyện Tây Sơn bị ngộ độc.



Bác sĩ theo dõi sức khỏe trẻ em xã Bình Tường mắc triệu chứng ngộ độc . Ảnh: NO

Theo báo cáo ban đầu của Phòng Cảnh sát môi trường, từ ngày 17 đến 19-3, trên địa bàn hai xã Bình Tường, Vĩnh An có 383 người mắc triệu chứng lâm sàng đau bụng, buồn nôn, đau đầu nhẹ. Trong đó, chín người nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Quá trình giám sát điều tra bằng trực quan, cơ quan chức năng chưa phát hiện các hiện tượng, dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại các khu vực sinh sống của những trường hợp mắc các triệu chứng.

Tại nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An (nơi cung cấp nước sạch cho người dân hai xã Bình Tường, Vĩnh An) cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại hệ thống cung cấp nước. Các nhân viên nhà máy sử dụng nước của nhà máy trong sinh hoạt hằng ngày vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh lý như trên. Khu vực gần các trường học, nhà dân sinh sống không có hàng quán cố định, chỉ vài người bán thức ăn vặt cho học sinh mang tính chất nhỏ lẻ vào đầu buổi sáng. Các trường hợp mắc các triệu chứng ngộ độc không dùng chung một loại thực phẩm...

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã kiểm tra, lấy sáu mẫu nước của Nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp - môi trường cho thấy các thông số theo QCVN, vi khuẩn gây bệnh đường ruột của mẫu nước đều trong giới hạn cho phép.

Qua quá trình điều tra xác minh ban đầu, chưa có cơ sở xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ngộ độc thực phẩm. Các biểu hiện chính là đau bụng, buồn nôn, đau đầu mức độ nhẹ, nhiều người cùng mắc và các triệu chứng khỏi nhanh. Hiện tại, trên địa bàn hai xã không còn người có triệu chứng như trên.