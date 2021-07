Ngày 23-7, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết tính đến 7 giờ sáng cùng tỉnh ghi nhận thêm 18 ca nghi nhiễm COVID-19 đều là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm Công ty Tỷ Xuân.

Trong đó, 17 ca đã được cách ly tại Trung tâm y tế Long Hồ và 1 ca tại Cơ sở cách ly Trường Chính trị Phạm Hùng.

Tính từ ngày 1-1 đến 22-7, tỉnh có 508 ca đã công bố và 18 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Tính riêng từ ngày 9-7 đến nay tỉnh ghi nhận 439 ca mắc, 4 ca đã tử vong.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, từ 21-7 đến nay UBND tỉnh đã ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất đối với 11 doanh nghiệp. Cụ thể Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long, công ty CP May Vĩnh Tiến, Công ty TNHH Giày Mega Surplus Việt Nam, Cty TNHH La La Factory, công ty TNHH BoHshing, công ty TNHH May mặc Leader (Việt Nam) tạm dừng hoạt động từ ngày 21-7 đến hết ngày 1-8.

Chi nhánh DNTN gia công sản xuất giày Lai Xưa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Phúc Lâm, Công ty TNHH MTV Neobags Việt Nam tạm dừng từ 22-7 đến 1-8.

Công ty TNHH Tỷ Xuân và Công ty ty TNHH Tỷ Bách tạm dừng hoạt động từ ngày 27-7 đến hết ngày 1-8. UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các chính sách cho công nhân, người lao động theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Còn Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ 19 đến 22-7, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát nhắc nhở 766 trường hợp không thực hiện đúng Chỉ thị 16 (bán quán cà phê, ra đường không đeo khẩu trang, khốn có lý do chính đáng…) đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm 50 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.