Tài xế cần lưu ý gì khi qua trạm đã tạm dừng thu phí trên quốc lộ 51?

(PLO)- Các nhân viên thu phí không có mặt tại các trạm nữa mà dời vào văn phòng, tại trạm, bảo vệ của BVEC được bố trí để hướng dẫn giao thông.

Từ sáng 13-1, các trạm thu phí trên Quốc lộ (QL51) của công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm dừng thu phí theo hình thức hợp đồng BOT.

Tại các trạm đều dán thông báo tạm dừng thu phí. Các nhân viên thu phí không có mặt tại các trạm nữa mà dời vào văn phòng. Tại trạm, bảo vệ của công ty BVEC được bố trí để hướng dẫn giao thông và giải thích việc tạm dừng thu phí cho một số tài xế chưa biết thông tin.

Theo ghi nhận tại trạm thu phí T3 (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) lượng xe lưu thông vẫn lớn. Trong đó, nhiều tài xế đã biết tin tạm dừng thu phí nhưng có nhiều người vẫn chuẩn bị sẵn tiền khi qua trạm. Khi được bảo vệ thông báo, họ ngạc nhiên và tỏ ra hài lòng cho đây là quyết định hợp lý, được người dân mong đợi.

Nhiều tài xế chở hàng, khách thường xuyên qua lại trên quốc lộ 51 đã mua vé tháng, quý từ trước. Họ vào văn phòng của công ty BVEC bên cạnh trạm và được nhân viên hướng dẫn cách để hoàn lại tiền vé.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại văn phòng công ty BVEC tại trạm thu phí T3, phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Khu quản lý Đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban An toàn Giao thông tỉnh và công ty BVEC đã có buổi làm việc về công tác đảm bảo an toàn giao thông khi tạm dừng thu phí.

Qua làm việc các bên thống nhất bố trí lại các làn xe hợp lý như tháo dải phân cách cản dòng xe mô tô hướng từ Biên Hòa về Vũng Tàu; tháo dỡ các biển thông báo dừng xe để kiểm soát vé, bỏ gờ giảm tốc tại các vị trí đầu đảo, tháo dỡ barie trên các làn…

Ngoài ra, yêu cầu BVEC lắp biển thông báo cách trạm thu phí một khoảng vừa đủ, trong đó nêu rõ đang tạm dừng thu phí nhưng vẫn có chướng ngại vật để các tài xế biết, điều khiển xe với tốc độ vừa phải.

Phía BVEC cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ để bảo vệ tài sản của trạm, đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông tại các trạm khi xảy ra sự cố.

TRÙNG KHÁNH